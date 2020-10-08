彰化消防局長請辭 蕭嘉政：家庭因素、有更好出路

彰化縣消防局長蕭嘉政昨天下午消防局主管會報中，宣布請辭消防局長，讓現場同仁錯愕，蕭嘉政今天表示，個人請辭是自己與家庭因素考量，也預計會也更好的出路，只是現在不便透露。

蕭嘉政突然請辭，引來各種議論，蕭嘉政強調，縣長一向對他禮遇，沒有逼退的事情，9月29日利用主管會報私下向縣長當面請辭，提辭職之前縣長也都不知道。縣府指出，今天上午王惠美縣長經過了解之後，勉予同意批准請辭公文，預計10月12日生效，局長職務暫由副局長邱聰佳代理。

蕭嘉政在消防體系資歷完整，中央警察大學49期消防學系畢業，他是彰化縣消防局成立以來，第一任的消防局副局長，後來在前縣長卓伯源任內升任消防局長，民進黨籍的前縣長魏明谷上任後，再任兩年局長後退休，共擔任7年局長職務，之後由李永福接任局長，在國民黨籍縣長王惠美前年12月上任後，他再回鍋消防局長，至今1年9個月。

基層同仁對於蕭嘉政請辭感到不捨，有消防員說，他開啟了「彰化消防的黃金年代」，所有車輛換新，消防員個人裝備全數升級換新2套，他將外勤同仁視為救災體系的根本，現在的外勤消防人力也歷年來補最多。