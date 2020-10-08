快訊

國慶前夕金門戰車傳翻覆！釀一死一傷 軍方調查中

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化消防局長請辭 蕭嘉政：家庭因素、有更好出路

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化消防局長蕭嘉政因家庭因素請辭。圖／翻攝臉書
彰化消防局長蕭嘉政因家庭因素請辭。圖／翻攝臉書

彰化縣消防局長蕭嘉政昨天下午消防局主管會報中，宣布請辭消防局長，讓現場同仁錯愕，蕭嘉政今天表示，個人請辭是自己與家庭因素考量，也預計會也更好的出路，只是現在不便透露。

蕭嘉政突然請辭，引來各種議論，蕭嘉政強調，縣長一向對他禮遇，沒有逼退的事情，9月29日利用主管會報私下向縣長當面請辭，提辭職之前縣長也都不知道。縣府指出，今天上午王惠美縣長經過了解之後，勉予同意批准請辭公文，預計10月12日生效，局長職務暫由副局長邱聰佳代理。

蕭嘉政在消防體系資歷完整，中央警察大學49期消防學系畢業，他是彰化縣消防局成立以來，第一任的消防局副局長，後來在前縣長卓伯源任內升任消防局長，民進黨籍的前縣長魏明谷上任後，再任兩年局長後退休，共擔任7年局長職務，之後由李永福接任局長，在國民黨籍縣長王惠美前年12月上任後，他再回鍋消防局長，至今1年9個月。

基層同仁對於蕭嘉政請辭感到不捨，有消防員說，他開啟了「彰化消防的黃金年代」，所有車輛換新，消防員個人裝備全數升級換新2套，他將外勤同仁視為救災體系的根本，現在的外勤消防人力也歷年來補最多。

消防員 王惠美

延伸閱讀

震撼！彰化縣消防局長蕭嘉政在主管會報突然請辭

彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

聯手反空汙 中部7縣市首長再簽聲明

國慶連假怎麼玩？彰化有好玩好吃的懷舊輕旅行路線

相關新聞

雙十連假來台中 中市府推甲安坑體驗之旅

雙十連假3天，台中市觀旅局推薦「甲安坑心體驗之旅」，旅遊融入「食、宿、遊、購、行」，讓民眾體驗大坑登山健走樂趣，朝聖大甲...

30對新人日月潭陸海空婚禮 集集鎮長陳紀衡亮眼出場

一年一度南投縣「日月同心．愛妳愛你」集團婚禮，來自各地的30對新人透過遊覽車、遊艇、纜車，體驗主辦單位精心準備的「陸海空...

彰化縣校舍耐震補強工程流標8次 縣府：已全數發包

政府重視國中小學校舍耐震度，逐年提高耐震係數，彰化縣今年到2022年將分年發包150幢校舍，今年就有56幢待修，造成發包...

彰化消防局長請辭 蕭嘉政：家庭因素、有更好出路

彰化縣消防局長蕭嘉政昨天下午消防局主管會報中，宣布請辭消防局長，讓現場同仁錯愕，蕭嘉政今天表示，個人請辭是自己與家庭因素...

台中振興里加碼防疫重陽禮金 籲長輩不要省防疫物資

10月3日適逢台中東區大仙公祠一年一度的客家義民爺誕辰慶典活動，擔任榮譽主委的東南區市議員鄭功進與現任主委劉作文共同出資...

彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

彰化縣人口外移嚴重，縣長王惠美關心青年在地發展，為照顧在地青年，日前她在公開活動中表示，縣府在伸港地區著手規畫青年住宅，...

大觀水力發電廠鋼管破管 5號機停止運作尚不會影響供電

高齡80多歲的大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因大修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡...

彰化縣國慶嘉年華 縣府贈送限量5000片國旗口罩

彰化縣歡慶國慶佳節，10月10日國慶日當天將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路辦理「國慶踩街 彰化起飛」嘉年華慶祝活動，有踩街歡...

144萬張花博卡轉市民卡進退兩難 審計處擬送監院調查

台中市議會今天舉行各委員會會議，交通局長葉昭甫回應議員表示，目前發不出的144萬花博空白卡「不等同市民卡」要洗掉花博卡的...

中市都市計畫法自治條例修正 重點加速老舊建物重建

台中市市政會議通過「都市計畫法台中市施行自治條例」修正部分條例，包括配合工業區更新立體化發展方案、放寬老舊建物加速重建等...

南投茶博登場 雙十連假南投道路禁施工維持交通順暢

南投縣世界茶葉博覽會9日在中興新村登場，因為雙十節連假期間，南投縣車流量增加，南投縣政府為確保交通順暢和行車安全，公告9...

大觀水力發電廠鋼管本周一破裂 大量發電水外洩成泥流

大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因維修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡的土石，導致整...

熱門新聞

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

選後再交鋒 陳其邁糾正李眉蓁質詢數據有誤

基隆山海串聯啟動市區平台跨港 林右昌：翻天覆地改變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。