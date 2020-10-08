快訊

殲-16現身台海 國軍地面防空飛彈部隊如何因應？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美關心青年在地發展，日前宣布縣府著手規劃青年住宅。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美關心青年在地發展，日前宣布縣府著手規劃青年住宅。記者林敬家／攝影

彰化縣人口外移嚴重，縣長王惠美關心青年在地發展，為照顧在地青年，日前她在公開活動中表示，縣府在伸港地區著手規畫青年住宅，一層不會超過350萬，減輕青年負擔，但戶籍要超過兩年才可以申請，預計明年動工，兩年之內完成。

縣府跨局處辦理彰化首座青年住宅，由勞工處主政，建設處設計規劃，工務處負責工程，縣府指出，目前地點鎖定在伸港重劃區，現在還在採購階段，將展開設計規劃，預計到年底相關戶數、坪數、價格與申請資格等才會較明朗。

內政部營建署規畫目前也規劃在彰化市興建地上10層地下2層建築，提供約266戶的社會住宅，但只租不售，縣府指出，考量讓青年買房才能真的落地深耕，近月著手規劃低於市價的青年住宅。

縣府規劃青年住宅改在伸港鄉，伸港地理區位鄰近彰濱工業區、台中港工業區，台61線與台17線連接交通便捷，近年房價跟著水漲船高，10年前透天厝一棟400多萬元，現在要價1千萬，過去被視為風頭水尾，現在區域位置具有優勢。

彰化為6都之外第一大縣，但今年5月底總人口數126萬9953人，已跌破127萬人大關，主要是遷出大於遷入，據統計遷往6都最大宗，又以台中市最多，5年來外移台中已有2萬8027人，25歲到39歲5年來流失了1萬5926人。

縣府為人口流失止血，輔導青年在地創業，今年針對18歲以上45歲以下對象推出青年創業補助，只要上滿30小時創業研習課程的縣籍青年，有機會獲得最高30萬元補助創業，包括文創、手作、餐飲、農產等與彰化資源結合的創業模式都可申請。

35歲返鄉青年林冠翰說，縣府推的研習創業補助有助小資本創業，青年住宅的房價相較低，但頭期款需支付的成數以及後續房貸利率等也是考量重點，若入手門檻低，有機會吸引有孩子的小家庭。

彰化創業青年邱明憲表示，「住房」不是留住青年主要誘因，現在微型創業多，卻不容易在彰化找到合適的辦公室、工作室，彰化物價、房價相較比都會區低，若能有創業聚落、便捷交通和完善硬體設施，讓青年願意在地工作、創業，久而久之也會願意住在彰化。

彰化縣長王惠美關心青年在地發展，日前宣布縣府著手規劃青年住宅。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美關心青年在地發展，日前宣布縣府著手規劃青年住宅。記者林敬家／攝影

青年住宅 創業

延伸閱讀

聯手反空汙 中部7縣市首長再簽聲明

震撼！彰化縣消防局長蕭嘉政在主管會報突然請辭

國慶連假怎麼玩？彰化有好玩好吃的懷舊輕旅行路線

秋高氣爽 中部7縣市聯合精選20條步道打卡抽汽車

相關新聞

雙十連假來台中 中市府推甲安坑體驗之旅

雙十連假3天，台中市觀旅局推薦「甲安坑心體驗之旅」，旅遊融入「食、宿、遊、購、行」，讓民眾體驗大坑登山健走樂趣，朝聖大甲...

彰化縣國慶嘉年華 縣府贈送限量5000片國旗口罩

彰化縣歡慶國慶佳節，10月10日國慶日當天將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路辦理「國慶踩街 彰化起飛」嘉年華慶祝活動，有踩街歡...

彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

彰化縣人口外移嚴重，縣長王惠美關心青年在地發展，為照顧在地青年，日前她在公開活動中表示，縣府在伸港地區著手規畫青年住宅，...

大觀水力發電廠鋼管破管 5號機停止運作尚不會影響供電

高齡80多歲的大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因大修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡...

144萬張花博卡轉市民卡進退兩難 審計處擬送監院調查

台中市議會今天舉行各委員會會議，交通局長葉昭甫回應議員表示，目前發不出的144萬花博空白卡「不等同市民卡」要洗掉花博卡的...

中市都市計畫法自治條例修正 重點加速老舊建物重建

台中市市政會議通過「都市計畫法台中市施行自治條例」修正部分條例，包括配合工業區更新立體化發展方案、放寬老舊建物加速重建等...

南投茶博登場 雙十連假南投道路禁施工維持交通順暢

南投縣世界茶葉博覽會9日在中興新村登場，因為雙十節連假期間，南投縣車流量增加，南投縣政府為確保交通順暢和行車安全，公告9...

大觀水力發電廠鋼管本周一破裂 大量發電水外洩成泥流

大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因維修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡的土石，導致整...

台中捷運「開箱」 市府站國慶日開放參觀、導覽車廂

台中捷運綠線預計年底通車，慶祝國慶，捷運綠線市政府站10月10日提前「開箱」，當天上午8時30分到下午1時30分，首度開...

影／斷趾台灣黑熊食慾不錯情緒穩定 不愛這幾樣食物

一隻台灣黑熊本月1日在台中和平果園誤觸陷阱山豬吊受傷，經麻醉脫困後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療。東勢...

關懷獨老 台中長青服務中心義剪義診讓長輩水噹噹

台中社會局今天在長青服務中心，舉辦愛心義診、義剪、舒壓按摩活動，讓阿公阿嬤「頭水水、筋鬆鬆、健康快樂貴一天」，活動結合聯...

中市寶文砂石場未停工 12日斷水電

中市南屯春社里的寶文砂石場今年6月臨時工廠登記證到期，民眾圍場要求遷廠，中市經發局以砂石廠長年製造噪音、空氣汙染，駁回特...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

會勘後突心肌梗塞 花縣府科長林政穎驟逝同事哭紅眼

檢舉陸肉製品 卻遭台南衛生局罵：可以不要這麼無聊嗎

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動挨批 墊付款轉正卡關遭砍半

台大碩士嘉義縣農會總幹事點子王 月餘創近7百萬元營收

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。