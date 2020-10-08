彰化青年住宅有影？王惠美：鎖定伸港地區明年動工

彰化縣人口外移嚴重，縣長王惠美關心青年在地發展，為照顧在地青年，日前她在公開活動中表示，縣府在伸港地區著手規畫青年住宅，一層不會超過350萬，減輕青年負擔，但戶籍要超過兩年才可以申請，預計明年動工，兩年之內完成。

縣府跨局處辦理彰化首座青年住宅，由勞工處主政，建設處設計規劃，工務處負責工程，縣府指出，目前地點鎖定在伸港重劃區，現在還在採購階段，將展開設計規劃，預計到年底相關戶數、坪數、價格與申請資格等才會較明朗。

內政部營建署規畫目前也規劃在彰化市興建地上10層地下2層建築，提供約266戶的社會住宅，但只租不售，縣府指出，考量讓青年買房才能真的落地深耕，近月著手規劃低於市價的青年住宅。

縣府規劃青年住宅改在伸港鄉，伸港地理區位鄰近彰濱工業區、台中港工業區，台61線與台17線連接交通便捷，近年房價跟著水漲船高，10年前透天厝一棟400多萬元，現在要價1千萬，過去被視為風頭水尾，現在區域位置具有優勢。

彰化為6都之外第一大縣，但今年5月底總人口數126萬9953人，已跌破127萬人大關，主要是遷出大於遷入，據統計遷往6都最大宗，又以台中市最多，5年來外移台中已有2萬8027人，25歲到39歲5年來流失了1萬5926人。

縣府為人口流失止血，輔導青年在地創業，今年針對18歲以上45歲以下對象推出青年創業補助，只要上滿30小時創業研習課程的縣籍青年，有機會獲得最高30萬元補助創業，包括文創、手作、餐飲、農產等與彰化資源結合的創業模式都可申請。

35歲返鄉青年林冠翰說，縣府推的研習創業補助有助小資本創業，青年住宅的房價相較低，但頭期款需支付的成數以及後續房貸利率等也是考量重點，若入手門檻低，有機會吸引有孩子的小家庭。