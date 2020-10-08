大觀水力發電廠鋼管破管 5號機停止運作尚不會影響供電

高齡80多歲的大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因大修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡的土石，導致整個大觀水力電廠內的道路遍布泥流，台電公司發言人張廷抒表示，目前這部5號機已自動停止運作，但1至4機仍能正常運作，由於只有2.2萬瓩停供，並不會影響全台電力調度。

發言人張廷抒說，南投縣水里鄉的大觀水力發電廠建於1923年，是台灣水力發電的始祖，每部機組裝置容量為2.2萬瓩，總裝置容量為11萬瓩，5支明管落差達320公尺，10月5日上午8時46分，5號機高低落差達320公尺的明管，自高處將水送至低處發電機組進行發電的壓力鋼管，因工程人員將下方的節流閥關閉後，傳出鋼管流速異常的警報，致鋼管頂端區段因水壓過高而破裂，水直接從破口傾瀉而出，沖刷邊坡的土石而下。

台電公司表示，事發後大觀一廠全廠立即停止運轉，經查發現是最右側的5號綠色鋼管發生破裂，破了一個長2.5公尺、寬1公尺的裂口 ，5號機壓力鋼管上方進水口閥門立即關閉，目前處於停機狀態，並同步關閉進水口，電廠也派員進行鋼管的全面檢查，其餘1至4機組鋼管及鎮敦等土木結構均無異狀，開關亦無受損。