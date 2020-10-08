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彰化縣國慶嘉年華 縣府贈送限量5000片國旗口罩
彰化縣歡慶國慶佳節，10月10日國慶日當天將在溪湖鎮溪湖國小及週邊道路辦理「國慶踩街 彰化起飛」嘉年華慶祝活動，有踩街歡樂嘉年華20個社區變裝踩街，還有16個攤位展示地方特色小吃及農特產品，縣府今天宣布當天加碼贈送國旗口罩，數量5000個，每人限領一個，送完為止。
彰化縣政府10月10日國慶日以社會福利、文化藝術及環保等為素材，首度以社區踩街競賽呈現，縣內將有20個社區發展協會參加，今年還有南北館樂團、台灣女孩日的宣導隊伍加入遊行。縣府指出，口罩將在隊伍出發前設置攤位發送，只送不賣，國旗口罩都是非醫療級口罩。
彰化縣國慶日活動從上午8時半在溪湖國小展開，9點半社區踩街歡樂嘉年華出發，沿路贈送紅蛋、國旗造型汽球及紋身貼紙，溪湖糖廠的「傳統戲曲藝術大匯演」一路表演到傍晚，晚上7點在溪湖廣停一停車場則有「歌仔大戲」精彩演出。
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