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144萬張花博卡轉市民卡進退兩難 審計處擬送監院調查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中交通局長葉昭甫表示，花博卡等疑義可能申請仲裁，卡片歸屬權未定前進退兩難。記者陳秋雲／ 攝影
台中交通局長葉昭甫表示，花博卡等疑義可能申請仲裁，卡片歸屬權未定前進退兩難。記者陳秋雲／ 攝影

台中市議會今天舉行各委員會會議，交通局長葉昭甫回應議員表示，目前發不出的144萬花博空白卡「不等同市民卡」要洗掉花博卡的卡面資料1張要花15元 「不可能轉為市民卡」研考會正研議設計製作市民卡，或採數位化。議員則要求市府既已決定就說清楚。據了解，台中審計處針對花博卡疑義將送監察院調查。

民進黨議員陳淑華、謝明源、何文海說，前市府把花博卡設計為市民卡，審計報告提出，處理了兩年，還沒有明確的方向，應該活化，不要浪費所有經費。議員表示，審計處要將此案送監察院，交通局要加速進行。

葉昭甫說，花博卡的歸屬權未定，所以交局也進退兩難。他表示，最後一步可能提履約仲裁。

國民黨議員楊正中說，庫存空白的花博卡轉為市民卡「根本假議題」劉士州說，花博卡其實用來選舉的，就是「佳龍卡」當年有一半市民不領，就是不認同林佳龍，他希望不再用政治考量，市府要轉市民卡的念頭打住。

葉昭甫說，從卡片端目前無法再加市民卡的照片等，即水洗掉文字資料，一張要花15元， 費用高達2160萬，卡片製作費5781萬如再增加費用不可行。晶片資料也無法容納市民卡的用途，所以花博卡無法等於市民卡，交通地政委員會召集人陳廷秀總結說「花博卡不可能做為市民卡」議員要求市府應該明確表態、說清楚。

花博 監察院

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