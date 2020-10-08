中市都市計畫法自治條例修正 重點加速老舊建物重建

台中市市政會議通過「都市計畫法台中市施行自治條例」修正部分條例，包括配合工業區更新立體化發展方案、放寬老舊建物加速重建等，攸關建築安全及產業發展。

都發局表示，都市計畫法台中市施行自治條例部分條文修正，為鼓勵依「都市危險及老舊建築物加速重建條例重建」，都發局指出，修文刪除須取得智慧建築標章始得放寬建築物高度比及建蔽率的要件，為兼顧鼓勵建築物重建及避免過度放寬高度比造成居住環境衝擊，增訂放寬建築物高度比條件，規範讓台中市容景觀。

另都發局提到，為配合經濟部「工業區更新立體化發展方案」因目前工業區土地有限，藉由容積獎勵方式，強化都市型產業用地效能，並提供創新產業發展所需空間。

修正條文還包括在風景區增列溫泉井、溫泉儲槽為容許使用項目，以配合輔導既有溫泉業者合法取得水權及業務執行需求，另配合輔導既有溫泉業者合法取得水權，農業區增列溫泉井及溫泉儲槽為容許使用項目，並為降低對農業區土地之衝擊，僅放寬溫泉法施行前已開發溫泉使用者。