南投茶博登場 雙十連假南投道路禁施工維持交通順暢

南投縣世界茶葉博覽會9日在中興新村登場，因為雙十節連假期間，南投縣車流量增加，南投縣政府為確保交通順暢和行車安全，公告9日到11日期間，南投內所有道路停止施工，已施工路段需先恢復路面和標誌、標線，方便車輛行人通行，減少對連假期間交通影響。

中秋節連假期間，南投日月潭、溪頭、清境、合歡山湧入遊客，車流量增加，風景區停車場爆滿，網路還流傳合歡山公路大塞車舊照片，導致不少遊客信以為真取消訂房，讓旅宿業者有苦說不出。縣政府規畫交通疏導措施，國三名間交流道除了不再封閉外，全縣道路也在連假期間暫停施工，重新回填路面和標線、標誌，交通順暢安全第一，就算是緊急搶修工程，也必須以對交通及用路人影響最小的方式施工。

南投縣政府表示，南投世界茶葉博覽會9日上午在中興新村登場，接連舉辦千人野餐、千人揉茶、千人茶會等大型活動，相關活動報名幾乎都秒殺，是雙十節旅遊熱門地點，預計會吸引更多人潮湧入南投，將會增加道路使用，禁止道路施工，也是確保連假期間電力、通訊、自來水及瓦斯等民生管線運作正常，歡迎各地遊客到南投參觀、旅遊，同時到茶博喝好茶。