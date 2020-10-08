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大觀水力發電廠鋼管本周一破裂 大量發電水外洩成泥流

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
大觀水力發電廠最右側的第5號鋼管本周一破裂，致數百吨大量發電水外洩成泥流。圖／民眾提供
大觀水力發電廠最右側的第5號鋼管本周一破裂，致數百吨大量發電水外洩成泥流。圖／民眾提供

大觀水力電廠10月5日早上8點多，高齡80多歲的發電鋼管因維修時發生爆裂，致大量的發電水傾瀉而出，沖刷邊坡的土石，導致整個大觀水力電廠內的道路遍布泥流，台電公司表示，目前這部5號機已自動停止運作，但1至4機仍能正常運作。

台電公司表示，大觀水力發電廠的5支鋼管起造於日治時期，是台灣水力發電的始祖，本周一並沒有下雨，天氣相當好，但廠區內滾滾土石、泥水不斷流下，道路都是混濁的泥水，經查發現是最右側的5號綠色鋼管維修前發生爆裂，破了長2.5公尺寬1公尺，所以數百公噸的水直接從那破口湧出，往下沖刷。

大觀電廠指出，5支鋼管是高低落差達320公尺的明管，目前5號機已自動跳停，雖造成5、6輛的汽機車被波及工作人員發現後馬上處理，暫時關閉出水開關，待進一步調查釐清破裂原因，避免水一直這樣源源不絕流出，同時派人清理現場，破裂的水管也將進行更換等相當處理，但1至4機仍正常運作發電。

位在南投水里鄉的驚傳土石流意外，但讓人覺得詭異的是，當時，畫面曝光後，真的相當驚人，彷彿就像是個小瀑布。

上個月南投大觀水力電廠武界壩6號閘門二度故障，異常開啟導致大量的水排出、沖往下游，結果沖走在下游違規於河床露營的民眾，慘奪4命。時隔近一個月，大觀水力發電廠在這週一（10/5）又傳意外，一支綠色大水管爆裂，水直接從破口傾瀉而出，沖刷邊坡的土，泥水、沙石狂往下流，就像土石流一樣，相當嚇人！所幸只有幾輛機車遭波及，沒有人員傷亡。

還有沾滿泥濘，所幸沒有造成人員傷亡。至於確切爆裂的原因等，還有待調查。

大觀水力發電廠最右側的第5號鋼管本周一破裂，致數百吨大量發電水外洩成泥流。圖／民眾提供
大觀水力發電廠最右側的第5號鋼管本周一破裂，致數百吨大量發電水外洩成泥流。圖／民眾提供
大觀水力發電廠最右側的第5號鋼管本周一破裂，致數百吨大量發電水外洩成泥流。圖／民眾提供
大觀水力發電廠最右側的第5號鋼管本周一破裂，致數百吨大量發電水外洩成泥流。圖／民眾提供

台電 土石流 露營

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