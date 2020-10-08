台中捷運「開箱」 市府站國慶日開放參觀、導覽車廂

台中捷運綠線預計年底通車，慶祝國慶，捷運綠線市政府站10月10日提前「開箱」，當天上午8時30分到下午1時30分，首度開放民眾參觀，有專人導覽車站特色、旅客緊急設備操作，「石虎家族」成員也將現身與民眾同歡，共度國慶佳節。

台中捷運公司指出，國慶升旗典禮將在市府廣場舉行，典禮結束後，一旁的捷運市政府站將開放自由參觀，民眾可由1號出入口進出，中捷公司早上9時起，每半小時安排一場次車站或列車導覽，包括車站特色及旅客緊急設備操作，全天共9場次。

中捷公司表示，當日開箱體驗活動，車站及車廂將以國慶為主題進行布置，邀請「石虎家族」歐米馬與樂虎穿著中捷制服，與民眾同樂合影。

確保參觀品質及安全，列車與車站內皆有容留人數限制，如遇人潮過多，將採取入場人數管制。