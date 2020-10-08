影／斷趾台灣黑熊食慾不錯情緒穩定 不愛這幾樣食物

一隻台灣黑熊本月1日在台中和平果園誤觸陷阱山豬吊受傷，經麻醉脫困後，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置及治療。東勢林管處今日表示，黑熊食慾不錯，情緒也更穩定，但左前腳仍有些許腫脹，獸醫正在密切觀察。

東勢林區管理處10月1日上午接獲通報，位於東卯山附近果園有一隻台灣黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，在各單位合作下，當日下午順利將黑熊救援至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照護。

東勢林區管理處表示，黑熊今天上午吃蘋果、鳳梨、西瓜、玉米、番茄、熟地瓜、蛋2顆、少量蜂蜜及熊飼料，共約1500克，但觀察牠不太愛吃番茄、玉米、木瓜，但大抵食慾不錯；施藥除原本的止痛消炎藥、抗生素，增加驅蟲藥。

東勢林區管理處說，黑熊目前情緒更穩定，但左前腳仍有些許腫脹，獸醫正在密切觀察，待傷口狀況穩定，即可進一步移到較大的籠舍讓牠適度活動，再評估後續野放時程。