國慶連假怎麼玩？彰化有好玩好吃的懷舊輕旅行路線

10月9日至11日國慶日3天連假何處去？彰化縣長王惠美說，縣府結合各鄉鎮市系列活動，推薦兩條彰化縣國慶輕旅行路線，好吃又好玩，讓大家感受濃濃的懷舊風；由於「彰化振興三倍購」活動期間到12月31日，國慶期間只要到彰化消費單筆滿500元，就能月月抽大獎，有機會將最大獎轎車開回家。

這兩條輕旅行路線如下：

縣府表示，鹿港糕餅文化節9日下午3時起，在公會堂前廣場歡樂開場，現場結合在地知名糕餅店家，限量提供傳統糕餅免費吃，還有糕餅親子DIY，一連兩天，讓大家品嘗鹿港好滋味。

溪州提拔泥活動則在9日至10日上午8時30分在溪州公園熱鬧登場，活動內容豐富有趣，包含溪泥好市集、泥野嘉年華、集章大作戰、草地表演秀等，身為芭藥與羊肉故鄉的溪州鄉，也準備了限量的溪州羊肉料理供民眾品嘗。

縣府表示，國慶當日則是由「國慶踩街彰化起飛暨2020彰化傳統戲曲節」掀起連假經典熱潮。溪湖糖廠則邀來登錄為國家「重要表演藝術保存團體」的梨春園、梨芳園、聚英社等南北管閣樂團進行「傳統戲曲藝術大匯演」，晚間7時在溪湖廣停一停車場，則由薪傳獎得主廖瓊枝所指導的薪傳歌仔戲團帶來經典的「歌仔大戲」，民眾看好戲，還可以免費喝好茶。

連假的最後一天，「2020二林和你一起放風吹」風箏節陪你懷舊吹吹風。11日下午3時在二林高中預定地儒林公園北側舉行，現場除了展示風箏彩繪大師的作品，還有大型軟體風箏表演，更有特技風箏體驗區，讓小朋友體驗特技風箏，讓親子度過一個難忘的國慶連假。