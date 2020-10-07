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南投中寮山崩毀農路 農民無法收成生計斷半年

中央社 / 南投縣7日電

南投縣中寮鄉一條農路上方山坡走山崩塌，進而造成農路毀損中斷，農民無法進出運輸農作物，眼睜睜看著心血付之東流，半年來生計全斷，只好吃老本過生活，希望政府儘速整修。

中寮鄉後寮段一條農路支線2、3年前因上方山坡地雨後「走山」崩塌，造成下方10多公尺路面毀損、路基流失，農民當時自己花錢請挖土機整修，不過路基仍不穩，去年雨後路基再度流失，農民仍自行處理，不過今年3月、4月大雨造成路面嚴重崩塌，農民希望當初開路的中寮鄉公所負責修路，但半年時間過去仍無進展。

原在外地工作，2、3年前返回中寮鄉務農的張貴欽今天告訴中央社記者，約半年前一場大雨造成這條農路嚴重崩塌，他種植香蕉、酪梨，因路斷無法收成，當地還有5、6名耕作戶種植柑橘、柳丁、香蕉，尤其望著冬季將成熟的柑橘恐無法收成，大家心裡都很著急。

張貴欽指出，向中寮鄉公所反映並申請災修，一段時間沒下文，他再向鄉公所詢問，竟查無列案追蹤，疑似遭「吃案」，後來才補送案，不過至今仍無具體進展，於是他再請南投縣議員張永輝幫忙關心，縣府相關單位日前到場踏勘，現在不知道縣府、公所如何處置。

張貴欽說，這條混凝土農路約30多公尺，中間10多公尺崩塌毀損，他希望能修復毀損路段即可，但鄉公所卻說須「整條路都做」，不過經費需新台幣70多萬元，鄉公所喊「沒錢」無法負擔，「想不到都什麼時代了，竟然還有這種災修求助無門的情況發生」。

記者今天實地踏勘，這條農路支線距離中寮鄉公所約10多分鐘車程，抵達後，可見崩塌的農路上方大面積走山，裸露出光禿禿山坡，且出現類似山溝的裂縫，雨水會順著往下沖刷，進而沖毀這條農路，張貴欽說，農路這次損壞太嚴重，農民無法負擔，才會希望權責機關鄉公所處理，工程包含路面回填整修、排水箱涵等。

中寮鄉長廖宜賢說，鄉公所缺乏經費，將研究能否先處理崩塌路段，待明年經費有著落，再全面整修。

中寮鄉公所8月發函南投縣政府，檢陳照片、勘查現況及建議施作工程等資料，概估經費76萬5000元，希望縣府補助；縣府工務處表示，不解當初為何鄉公所未提報災修，將回函請鄉公所負責修繕，但公文未核定，若縣長林明溱同意，也可由縣府接手處理。

崩塌 農民 香蕉

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