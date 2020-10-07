台中減壓供水 水公司四區處長：提醒民眾節約用水

經濟部今開會決定，因水情緊張，台中地區14日起水情燈號進入黃燈，自來水須減壓供水。負責台中地區的水公司第四區管理處處長穆岳鈞指出，配合的制度就是從每晚的11時至隔天清晨5時減壓供水；民眾實際的感受不大，但用意是在提醒民眾應該節約用水。

穆岳鈞說，在市區大樓都有蓄水池以及一般房屋也有水塔而言，民眾不太感覺得到晚上減壓供水，而實際上減壓這段時間，也只不過是讓蓄水池和水塔進水慢一些而已，對生活面而言幾乎感受不到。

但是，因為減壓供水，可以使水公司的給水廠出水少一些，也就會使水庫的水更省一些，而經濟部此時宣布此政策，重點仍在提醒民眾，在長期未下雨下，仍有缺水之虞，希望民眾提高警覺，大家一起節約用水。