秋高氣爽 中部7縣市聯合精選20條步道打卡抽汽車

今年受到新冠肺炎疫情影響，各行各業遭受衝擊，中台灣區域治理平台7縣市鼓勵民眾走出戶外並帶動經濟復甦，精選20條步道，舉辦拍照上傳抽好禮活動，最大獎是汽車，另有自行車、戶外用品提貨券、7縣市特色禮品等。

彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長，共同宣布啟動「中台灣七縣市觀光步道森遊會」聯合行銷活動。

王惠美表示，疫情減緩後也要拚經濟，彰化縣推出3條步道，分別是彰化市八卦山天空步道，從八卦山大佛出發，走在步道上像在森林裡；員林市藤山步道坡度平緩，適合老中青小一起來共同參與，沿途還有知名的特色小吃；社頭鄉十八彎古道為300年前挑鹽古道，生態豐富，登頂可觀賞一望無際的茶園。

活動結合7縣市的力量，總共有4重抽獎，只要走一條步道，並以元素「7」為主，如手勢7、姿勢7或有數字7的服裝、造型等，拍照上傳，就有一重抽獎，完成3縣市各1條步道參加二重抽獎、完成5縣市各1條步道參加三重抽獎、完成7縣市各1條步道參加四重抽獎，最大獎汽車一台。