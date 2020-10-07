聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋高氣爽 中部7縣市聯合精選20條步道打卡抽汽車
今年受到新冠肺炎疫情影響，各行各業遭受衝擊，中台灣區域治理平台7縣市鼓勵民眾走出戶外並帶動經濟復甦，精選20條步道，舉辦拍照上傳抽好禮活動，最大獎是汽車，另有自行車、戶外用品提貨券、7縣市特色禮品等。
彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長，共同宣布啟動「中台灣七縣市觀光步道森遊會」聯合行銷活動。
王惠美表示，疫情減緩後也要拚經濟，彰化縣推出3條步道，分別是彰化市八卦山天空步道，從八卦山大佛出發，走在步道上像在森林裡；員林市藤山步道坡度平緩，適合老中青小一起來共同參與，沿途還有知名的特色小吃；社頭鄉十八彎古道為300年前挑鹽古道，生態豐富，登頂可觀賞一望無際的茶園。
活動結合7縣市的力量，總共有4重抽獎，只要走一條步道，並以元素「7」為主，如手勢7、姿勢7或有數字7的服裝、造型等，拍照上傳，就有一重抽獎，完成3縣市各1條步道參加二重抽獎、完成5縣市各1條步道參加三重抽獎、完成7縣市各1條步道參加四重抽獎，最大獎汽車一台。
新竹縣則推出大崎棟桐花步道、飛鳳山步道、鳳崎落日登山步道、苗栗縣推仙山登山步道、火炎山南鞍古道、馬那邦山登山步道、台中市則有大坑10號登山步道、新田登山步道、鰲峰山步道、南投縣推竹山瑞龍瀑布步道、信義鄉雙龍瀑布天時棧道、埔里虎頭山鯉魚潭登山步道、鹿谷長源圳生態步道、雲林縣推雙尖步道（大尖山與二尖山）、萬年峽谷步道、杉林步道，嘉義市推出蘭潭後山步道，活動從國慶連假到12月31日止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言