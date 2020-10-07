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影／挺打火弟兄！台中烏日玉闕朝仁宮捐贈救災裝備
台中市玉闕朝仁宮為提升消防人員火場搶救安全，今天捐贈台中市政府消防局第三救災救護大隊烏日分隊一批救災裝備。烏日消防分隊長謝國禎說，烏日區有高鐵、台鐵、捷運共構的台中高鐵特區，大樓多，交通人流眾多，出勤頻繁，尤其是火災裝備耗損率大，感謝廟方常年捐贈救災裝備，讓消防員救災時安全更有保障。
謝國禎說明，今天廟方捐贈消防裝備包括面罩（含肺力閥）6組、空氣瓶背架3組。火場充滿高溫濃煙，面罩、肺力閥、空氣瓶背架是消防員進入火場不可或缺救災設備，由於空氣瓶加上背架重達11公斤，平時消防員訓練就必須習慣空氣瓶及荷重背負感，以利執行各項火場突發狀況。
玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，秉持武財神的忠貞，玉闕朝仁宮捐贈消防救災器材，盼拋磚引玉，鼓勵更多社會善心人士及公益團體一起共襄盛舉。
台中市議員、台中婦女防火宣導大隊副大隊長吳瓊華說，感謝玉闕朝仁宮這幾年陸續捐贈消防衣專用洗衣機、消防鞋、面罩等裝備器材予烏日消防分隊，對於消防搶救勤務助益甚大，非常感謝。
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