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南投縣迎全民運聖火 沙灘角力、拔河等項目有望奪牌
全民運動會聖火今天傳遞南投縣，由縣府秘書長洪瑞智率領中興國中棒球隊組成的聖火隊迎接聖火，並與教育處長陸正威、縣體育會總幹事洪銘惠領跑傳遞聖火，希望南投縣代表隊旗開得勝，再創佳績。
洪瑞智說，全民運動會10月17日在花蓮縣登場將舉辦6天，南投縣歷屆全民運表現相當優異，上一屆全民運榮獲沙灘角力、劍道2面金牌，拔河等7面銀牌；元極舞、柔術等4面銅牌，今年南投縣選拔出459名選手參加拔河等32項單項競賽，祝福選手全力以赴，勇奪錦標，為南投爭光。
他說，南投縣長林明溱重視教育、對運動更大力推廣，寬編預算充實軟硬體，鼓勵全民運動，培植各單項選手，多年來，各單項競賽成績都有大幅躍進，成績亮眼，對於選手鼓勵也不手軟，希望培養培養運動員的運動精神與實力，讓運動種籽在南投扎根茁壯。
南投縣體育會總幹事洪銘惠說，南投縣代表隊為了全運會早已加強訓練，這次參加32項單項競賽，沙灘角力、龍舟、拔河、運動舞蹈、劍道及槌球等項目，都有望為南投縣再創佳績。
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