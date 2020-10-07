空汙季來襲中火擬增機組 7縣市首長簽署聲明強力反對

進入秋冬，又是空汙高峰期，中台灣區域治理平台七縣市首長今天齊聚彰化舉行會議，再次簽署減煤減碳降空汙共同聲明，台中市長盧秀燕指出，中火10部機組還想要再增加到12部，將成為全台最大燃煤電廠，導致中部民眾長期受到空汙之苦，讓人無法接受。

彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長，今天簽署「減煤減碳降空污 你我攜手護健康」減煤減碳降空汙聲明，內容認定台中市管制生煤自治條例具法律效力，並對中台灣空氣品質改善有良好效益，要求台中電廠持續減煤。

盧秀燕指出，中部七縣市一致立場都反對中火再增加燃煤機組，中央應正視中部民眾對空氣品質及氣候危機的訴求，降低燃煤發電比例。

彰化縣長王惠美表示，中部七縣市去年已首度簽署6項減少中火生煤的聲明，希望中央政府能聽得到我們對民眾健康的關懷，落實減少中火生煤使用量。彰化已針對工業鍋爐做潔淨能源的汰換，設立智慧微型空品感測器監督熱點區稽查汙染源，去年縣內空氣品質良好比率達9成，空氣品質改善率全國第一。

南投縣長林明溱指出，中部空氣品質已很差，台中火力發電廠居然還要增加燃煤機組，犧牲中部人身體健康，目前南投縣民罹患肺癌及肺腺癌的比例已然是全國第一名，難對縣民交代。

雲林縣長張麗善則表示，雲林縣對抗空汙做了很多努力，空氣品質不良率從原本2017年的29日至今已降為11日，非常難得，細懸浮微粒（PM2.5）部分，由原來106年27微克/立方公尺（μg/m3），已降為17微克/立方公尺（μg/m3），努力讓大家呼吸到乾淨的空氣。