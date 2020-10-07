朱仲儒軍職退休投入志工 台中榮總展畫慰病心

從軍中退休後就投入台中榮總志工行列的朱仲儒，本身也從事國畫創作，今天以花系列在台中榮總大廳展出，他說，花能讓人喜悅，希望對前來醫院看病的人提供心靈撫慰。

朱仲儒彩墨展今天舉行揭幕儀式，台中榮總院長許惠恒除代表中榮表達感謝並表示，台中榮總以病人的健康為優先，除了照顧、關懷民眾的健康，也感謝社會各界及有志人士的無償提供，在院區各處添置不同的藝術人文作品，讓醫院不單單是醫療院所，也可以是一座豐富多元的藝術展館。

台中榮總指出，從事藝術創作40多年的朱仲儒，曾經策展6次、個展3次、國內外聯展50多次，更曾獲得「國軍文藝金像獎競賽」國畫類金像獎等殊榮，其中作品「禾香萬里圖」還獲美國雷根博物館永久典藏。

對於自己到台中榮總擔任志工一事，朱仲儒表示，他是民國101年前來擔任志工，當時他剛從軍中退休，由於太太已在台中榮總從事志工7、8年，就建議他一起到台中榮總志工服務，因為自己就是榮民，到台中榮總做志工是很有意義的，在自己能動時還能幫助他人，利用有限的時間參與志工行列。

朱仲儒認為，由於他從事藝術創作，又是志工，很開心作品能在台中榮總展覽，這次以花系列為主題，因為花能讓人喜悅，希望藉此祝大家身體健康、平平安安，這才是大家最需要的。

為了一改醫院給人淨白、冰冷的形象，台中榮總在新門診大樓2樓大廳成立惠康藝廊，定期邀請名家提供各類藝術作品，讓到醫院的病人與家屬在候診時可以欣賞藝術品，搭配大廳旁鋼琴樂音，讓人有如置身於藝術國度中。