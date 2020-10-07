國寶級藝術家顏水龍壁畫 雙十節豐原球場重新展出

國寶級藝術家顏水龍民國56年在豐原高爾夫俱樂部會館外牆創作的馬賽克鑲嵌藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」，會館因老舊重建，將作品連壁切割保存，新會館雙十節啟用，這個作品將重新展出。

豐原高爾夫球場在民國51年啟用，為全台唯一的公益社團球場，盈餘都用作辦理公益事業，前年還捐獻一輛消防車給台中市政府消防局，增添救災設備。

豐原高爾夫俱樂部理事長王茂雄今天說，俱樂部會館在56年啟用，由當時台灣省主席黃杰剪綵，超過半世紀的會館因建築老舊，前年拆除重建。當年興建會館時，聘請顏水龍在會館大門口外牆製作馬賽克鑲嵌藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」，會館重建時，特將這幅作品連壁切割完整保存。

顏水龍生前的藝術壁畫，目前僅存寥寥幾件，豐原高爾夫俱樂部所保存的「高爾夫揮桿圖」壁畫，高720公分、寬240公分。

王茂雄表示，豐原高爾夫俱樂部新會館將在10月10日上午10時落成啟用，「高爾夫揮桿圖」也將在新館大廳展出，大師作品再展風華，將成為鎮館之寶。