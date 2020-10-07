台中重陽敬老禮金發放 百歲人瑞共321人可領1萬元

九九重陽節將至，台中市社會局即日起至10月25日發放重陽敬老禮金，各區公所將主動通知符合資格的長輩，包括設籍台中的65歲以上長者，以及55歲以上原住民，依需求採現金或匯款發放，向長者表達祝福。

社會局表示，重陽敬老禮金發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），從今年計算，是民國44年12月31日前（原住民54年12月31日前）出生，且今年6月30日前設籍台中，同時在重陽節前，戶籍未有跨縣市異動等長輩。

社會局指出，依不同年齡層發放金額如下，65歲至89歲（含55歲以上原住民）長者2000元，90歲至94歲長者3000元，95歲至99歲長者5000元，100歲以上長者10000元。滿百歲的長輩，市府除發放禮金，還會致贈敬老狀，禮金發放相關問題。

今年預計領取人數39萬1201人，發出8億365萬元。台中市65歲至89歲長者（含55歲以上原住民）37萬7308人，90歲至94歲長者1萬958人，95歲至99歲長者2614人，100歲人瑞321人，百歲以上長輩的金鎖片、敬老狀都由中央製作，10月12日社會局將去台北領取。

社會局表示，台中市長盧秀燕照顧長輩不遺餘力，恢復老人健保補助、敬老愛心卡多元使用，社區照顧關懷據點數和長青學苑班數持續增加。

鼓勵長輩多外出活動、促進健康及減緩退化、失能，今年10月訂定敬老月，舉辦「銀髮友善商家暨敬老月活動」，今年12月31日前，台中市長輩至銀髮友善商家購物，出示敬老愛心卡即享專屬優惠。