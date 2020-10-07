影／田中圖書館有文昌位？ 42歲家庭主婦苦讀考上高考

彰化縣42歲家庭主婦林小艷今年考上高考，她曾經做過業務助理、幼教助理許多工作，但最希望能考上公職，歷經5年的考試，不斷失利，她說考到自已都喪失自信，也不敢讓家中長輩知道自己辭去工作準備考試，幸好在丈夫、女兒的鼓勵、與朋友的打氣下堅持下去，她說家人和朋友的鼓勵很重要，因為國考之路真的很孤單。

林小艷說起自己的國考路不禁哽咽，她說，考到真的懷疑自己，甚至常跟女兒抱怨，問女兒「你媽媽是廢渣嗎？」，但讀高中貼心的女兒總是告訴她「再考一年也許就成功了啦」。

田中鎮長洪麗娜得知每天到田中圖書館看書準備考試的林小艷今年考上高考，今天特別到圖書館向她道賀，洪麗娜說，圖書館去年進行自修室整修，讓大家有更舒適的空間讀書，歡迎民眾多利用圖書館。

林小艷說，2008年金融風暴後離開業務助理工作，也做過會計、行政、安親班工讀生等，但最嚮往的是有保障的公職，後來她辭去工作，開始準備公職考試，因為家裡少她一份薪水，一開始不敢讓家中長輩知道，但太久沒讀書了，去報名補習班，根本聽不下課、書不下書，有時心裡想著的是幾點要去接小孩、晚上要煮什麼菜。

年年沒考上，年年想放棄，林小艷說，她很感謝丈夫很包容她，她想考，就支持她考，丈夫跟她說「人生夠用就好」，減輕她的自責與灰心，讓她有勇氣再考，後來她都是利用早上精神好時到圖書館看書，下午也會在圖書館再看個二小時，並閱讀書報，她覺得讀報紙社論，對申論題很有幫助 。