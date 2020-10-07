彰化縣府縮短午休 11月1日起試辦提早30分鐘下班

彰化縣府宣布將從11月1日開始試辦調整下班時間，縣府員工中午休息時間縮短30分鐘，原本下午5時30分下班，提早到下午5時。縣府人事處指出，適用單位包括縣府一級、二級單位以及府外局處，將先試辦一個月再評估是否續辦。

彰化縣多個鄉鎮市公所早已採取彈性上班時間，包括大村、竹塘鄉公所在每年11月1日到隔年1月31日縮短午休時間，下班提早半個小時，田中鎮公所去年5月開始也縮短午休1個小時，可提早1個小時在下午4時30分下班，當時政策施行後，跟進聲音就湧入縣長民意信箱。

彰化縣府不少同仁反映交通、家庭照顧等因素希望能調整下班時間，縣府人事處說，鄰近縣市也朝向調整上班時間，縣長王惠美從善如流，在每日工作滿8小時、每周總時數40小時前提下，以提早上班或縮短午休時間的方式，讓員工可以在下午4時30分或下午5時提早下班，經討論整體考量「利多於弊」，決定從下個月試辦縮短午休提早下班。

有公務員認為，下午4時半到5時半洽公的相較少，民眾利用中午休息時間到縣府洽公需求反而大，縣府同仁縮短中午休息時間，反而能服務到更多人，若有特殊業務需求的民眾也可提早預約，相關業務承辦人員能留守提供服務。