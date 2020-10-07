快訊

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠綠美化行銷花卉 埔里酒廠旁栽400米麒麟花大道

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮公所在埔里酒廠旁幹道種2000株麒麟花，美化市容也盼強化行銷花卉產業。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所在埔里酒廠旁幹道種2000株麒麟花，美化市容也盼強化行銷花卉產業。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮是國內花卉產銷重要據點，而有「花都」之稱，去年起連獲中央補助辦理大型花卉活動，當地公所為延伸發揮花卉亮點，因此擇定熱門景點「埔里酒廠」旁幹道種植2000株麒麟花，藉由觀光綠美化強化行銷埔里花卉特色產業。

埔里鎮公所指出，埔里為盆地因四面環山，不易受颱風侵擾，且日夜溫差大、土地肥沃，適合栽培高級花卉，花卉生產面積近400公頃，年產值達4億元，但外界多知道彰化田尾是「花的故鄉」，較不知「埔里花都」，近年為此加強宣傳行銷。

去年透過地方創生計畫辦理「埔里山城盆花節」，農委會今年繼續補助辦理「台灣之心花現幸福」、「埔里花卉風華再現」等大型活動，足見埔里花卉產業受到中央重視，但為延伸發揮花卉亮點，擴大平日遊客印象，決定加強重點綠美化。

埔里鎮長廖志城說，近期擇定熱門景點「埔里酒廠」前交通要道中山路段，昨起至今趕工在長約400公尺的中央分隔島栽植約2020株麒麟花，美化埔里市區形象，希望吸引往來用路人及遊客的眼球，也藉此讓埔里花卉特色產銷被外界看見。

埔里公所農觀課則表示，麒麟花其實是多肉花卉，耐旱常綠，苞葉形狀特別，有點像漏斗又像唇印，依紅龍、翠玉、寶玉和黛玉等品種不同，顏色各異，給人的視覺舒適，常做盆栽、綠籬或庭園，成長速度緩慢，未來會視生長狀況修剪整理。

南投縣埔里鎮公所在埔里酒廠旁幹道種2000株麒麟花，美化市容也盼強化行銷花卉產業。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所在埔里酒廠旁幹道種2000株麒麟花，美化市容也盼強化行銷花卉產業。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所在埔里酒廠旁幹道種2000株麒麟花，美化市容也盼強化行銷花卉產業。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮公所在埔里酒廠旁幹道種2000株麒麟花，美化市容也盼強化行銷花卉產業。記者賴香珊／攝影

埔里 綠美化 觀課

延伸閱讀

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

埔里結合漆藝創作 重塑蝶鎮美譽

埔里重新擦亮蝶鎮美譽 結合天然漆再創產業新價值

秋天專屬彩色隧道！特搜中南部6處「四色欒樹大道」賞花點，搶拍夢幻美照

相關新聞

影／田中圖書館有文昌位？ 42歲家庭主婦苦讀考上高考

彰化縣42歲家庭主婦林小艷今年考上高考，她曾經做過業務助理、幼教助理許多工作，但最希望能考上公職，歷經5年的考試，不斷失...

中市首訂身障自治條例 被議會保留因為有條文沒罰責

台中市新訂「身心障礙者權益保障及無障礙環境推動自治條例」，將市府多數機關都納入，但今送議會審查時藍、綠議員認為，各單位早...

彰化縣府縮短午休 11月1日起試辦提早30分鐘下班

彰化縣府宣布將從11月1日開始試辦調整下班時間，縣府員工中午休息時間縮短30分鐘，原本下午5時30分下班，提早到下午5時...

中市府要求砂石場停工業者不理 經發局：12日斷水電

台中南屯「寶文砂石場」長年對周邊環境產生噪音、空汙及行車安全問題，台中市政府經發局駁回該公司特定工廠登記申請案，要求9月...

靠綠美化行銷花卉 埔里酒廠旁栽400米麒麟花大道

南投縣埔里鎮是國內花卉產銷重要據點，而有「花都」之稱，去年起連獲中央補助辦理大型花卉活動，當地公所為延伸發揮花卉亮點，因...

交換二手好物 台中大雅生活節暨二手市集雙十登場

快來大雅挖寶！台中市環保局與台中市共好生活協會合作10月10日下午4時至8時，在大雅區汝鎏公園舉辦「大雅忠義共好生活節暨...

百年歷史石岡挑物古道重整建 預計明年3月完工

台中市石岡區挑物古道擁有百年歷史，台中市府觀旅局曾針對挑物古道的老舊木棧道進行整修，今年再改善步道指標不足處及整建老舊塑...

中部7縣市推出20條特色步道 南投有4條步道入選

中部7縣市推廣地方特色觀光步道，將推出20條特色步道，南投縣配合推出竹山瑞龍瀑布步道、信義鄉雙龍瀑布天時棧道、埔里虎頭山...

個人化紀念郵冊受歡迎 中市議員收到紀念禮物超開心

台中市議會最資深的市議員張瀞分最近收到一份特別禮物，有支持者收集她擔任豐原市長時的照片，作成郵票冊，讓張瀞分既開心又感動...

中市明年編出國預算遭綠議員批 市府：每筆均依法編列

台中市政府明年預算將在這次市議會定期會審查，各局處出國經費超過2300萬，引起民進黨議員質疑「市府預估明年疫情消失?」「...

免費午餐和下午茶、孕婦有牛奶 歐洲大廠在台中急徵才

台中市勞工局10月13日至10月24日展開「台中酷城市、運動徵才月」，邀集世界級運動產業大廠釋出近千個就業機會，包括全球...

台中豐原球場新會館將啓用 保存顏水龍國寶級壁畫

社團法人豐原高爾夫俱樂部新會館將於10月10日落成啟用，館內亮點是台灣國寶級藝術家顏水龍在1967年創作的馬賽克鑲崁藝術...

熱門新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

高雄社宅加碼 4年興建8800戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。