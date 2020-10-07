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靠綠美化行銷花卉 埔里酒廠旁栽400米麒麟花大道
南投縣埔里鎮是國內花卉產銷重要據點，而有「花都」之稱，去年起連獲中央補助辦理大型花卉活動，當地公所為延伸發揮花卉亮點，因此擇定熱門景點「埔里酒廠」旁幹道種植2000株麒麟花，藉由觀光綠美化強化行銷埔里花卉特色產業。
埔里鎮公所指出，埔里為盆地因四面環山，不易受颱風侵擾，且日夜溫差大、土地肥沃，適合栽培高級花卉，花卉生產面積近400公頃，年產值達4億元，但外界多知道彰化田尾是「花的故鄉」，較不知「埔里花都」，近年為此加強宣傳行銷。
去年透過地方創生計畫辦理「埔里山城盆花節」，農委會今年繼續補助辦理「台灣之心花現幸福」、「埔里花卉風華再現」等大型活動，足見埔里花卉產業受到中央重視，但為延伸發揮花卉亮點，擴大平日遊客印象，決定加強重點綠美化。
埔里鎮長廖志城說，近期擇定熱門景點「埔里酒廠」前交通要道中山路段，昨起至今趕工在長約400公尺的中央分隔島栽植約2020株麒麟花，美化埔里市區形象，希望吸引往來用路人及遊客的眼球，也藉此讓埔里花卉特色產銷被外界看見。
埔里公所農觀課則表示，麒麟花其實是多肉花卉，耐旱常綠，苞葉形狀特別，有點像漏斗又像唇印，依紅龍、翠玉、寶玉和黛玉等品種不同，顏色各異，給人的視覺舒適，常做盆栽、綠籬或庭園，成長速度緩慢，未來會視生長狀況修剪整理。
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