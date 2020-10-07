中部7縣市首長攜手 反瘦肉精美豬、抗空污

中台灣區域治理平台7縣市首長會議今天在彰化縣舉辦，除反空污、聯合行銷推展觀光等決議外，也決議反對含瘦肉精萊克多巴胺美豬進入中部7縣市。

中台灣區域治理平台七縣市首長會議暨觀光步道聯合行銷記者會，今天在彰化縣政府召開，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科以及苗栗縣副縣長鄧桂菊等人都出席。

首長會議結束後，盧秀燕等人連袂出席記者會，除說明首長會議的決議外，也針對各自縣市的觀光步道進行推廣，呼籲民眾在國內旅遊時，可以前往台中市、彰化縣等縣市的觀光步道遊覽，親近大自然。

台中市長盧秀燕致詞時說，縣市長們都反對含有瘦肉精的豬肉，首長們也都會強力捍衛市民、縣民以及豬農的權益。

王惠美則說，縣市長都是民選的，有義務要來守護鄉親的健康，首長們都堅決反對含有瘦肉精萊克多巴胺的豬肉進入中部7縣市，共同守護鄉親的健康。

林明溱致詞時說，他沒有連任的壓力，要跟大家說美國即將進行總統大選，如果不是現任總統連任的話，含有瘦肉精的美豬要不要進來還可以再討論，現在開放含瘦肉精豬肉進口的決定沒頭腦，又要再花新台幣100多億賠償豬農損失，縣市長們都很憤慨，堅決反對瘦肉精豬肉進口。

全台養豬頭數最多的縣市是雲林縣，張麗善致詞時強調，中台灣的縣市首長步調一致，反對含有瘦肉精的美豬進口，雲林縣是養豬大縣，她必須非常堅定告訴國人，雲林縣堅持豬肉瘦肉精零檢出，也要祭出最重的罰則。

張麗善說，她不是要恐嚇豬農，而是要展現零檢出的決心，食品安全是最重要的，雲林縣也已經組成零瘦肉精聯盟，打出雲林良品的品牌，讓消費者能選購美味、沒有瘦肉精的豬肉。