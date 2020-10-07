國慶連假中市交通疏導 加強景點及百貨商圈

國慶3天連假將到來，台中市警察局交通大隊今天表示，連假交通疏導措施從8日展開，將以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，籲民眾避開壅塞路段。

交通大隊表示，預期國慶連假台中市道路將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為維持重要道路交通安全及順暢，規劃連假期間高速公路交通疏導措施及市區交通疏導重點，從8日起展開為期4天的交通疏導及管制作為。

警方同時公布連假期間中市易壅塞路段，包括國道1號、國道3號、國道4號各交流道匝道出口銜接平面道路周邊路段，還有台中火車站、高鐵台中站等周邊道路，另外是台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

至於熱門風景區及觀光景點，則有新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中國家歌劇院、草悟道、市民廣場、逢甲夜市、台中公園、東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道、綠川水岸廊道、麗寶樂園、霧峰林家花園、高美濕地、谷關溫泉風景區。

台中市警察局長楊源明提醒民眾，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間。