交換二手好物 台中大雅生活節暨二手市集雙十登場

快來大雅挖寶！台中市環保局與台中市共好生活協會合作10月10日下午4時至8時，在大雅區汝鎏公園舉辦「大雅忠義共好生活節暨二手生活市集」，活動有精采藝文表演、大雅區社造成果展、二手特色市集等活動。

環保局代理局長陳宏益表示，2013年起推動「二手物銀行」資源物回收交換平台，迄今已交換超過1萬3000次，收件量超過16萬7000件，推廣愛物惜物的精神舉辦二手生活市集，不僅可活絡社區交流，也可有效讓資源回收、循環再利用。

環保局表示，10月10日當天「回收學園噗噗車」將到場，提供小家電維修收件服務，每件家電工本費50元，如更換零件則酌收零件費用，且當天若回收堪用二手物品並申辦嗶嗶卡（回收集點儲值卡），就可獲得辦卡禮1份。