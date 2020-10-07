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交換二手好物 台中大雅生活節暨二手市集雙十登場
快來大雅挖寶！台中市環保局與台中市共好生活協會合作10月10日下午4時至8時，在大雅區汝鎏公園舉辦「大雅忠義共好生活節暨二手生活市集」，活動有精采藝文表演、大雅區社造成果展、二手特色市集等活動。
環保局代理局長陳宏益表示，2013年起推動「二手物銀行」資源物回收交換平台，迄今已交換超過1萬3000次，收件量超過16萬7000件，推廣愛物惜物的精神舉辦二手生活市集，不僅可活絡社區交流，也可有效讓資源回收、循環再利用。
環保局表示，10月10日當天「回收學園噗噗車」將到場，提供小家電維修收件服務，每件家電工本費50元，如更換零件則酌收零件費用，且當天若回收堪用二手物品並申辦嗶嗶卡（回收集點儲值卡），就可獲得辦卡禮1份。
另開放10個二手物攤位讓民眾於二手市集擺攤，報名自即日起至10月7日下午5時，額滿為止。詳情可至環保局資源回收網 http://recycle.epb.taichung.gov.tw 查詢，或洽詢專線（04）23282126蔡小姐。
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