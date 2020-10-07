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百年歷史石岡挑物古道重整建 預計明年3月完工
台中市石岡區挑物古道擁有百年歷史，台中市府觀旅局曾針對挑物古道的老舊木棧道進行整修，今年再改善步道指標不足處及整建老舊塑木棧道，拆除既有老舊塑木棧道後，並改以就地取材及木作材料建置原木格框階梯，希望以自然、生態工法，降低對自然環境的衝擊與破壞，整建工程10月底開工，預計明年3月完工。
台中市府觀旅局長林筱淇表示，挑物古道位於石岡區金星里東側與九房里、龍興里交界處，為昔日石崗仔庄往來仙塘坪庄的山徑，已擁有百年歷史，早期為山上居民挑物下山時必經路線，因此稱為「挑物古道」，古道稜線上由石頭堆砌而成，又稱「石排崎」。
林筱淇說，挑物古道2001年底重新整修為登山步道，並與五福臨門生態休閒步道及九房里步道形成環形登山步道，全長約4.7公里，步道起點位於石忠宮旁，沿線經過石岡區熱門景點五福臨門神木，於步道最高處可鳥瞰石岡市區，沿途自然純樸的風光，令人忘卻煩憂，其中全程最陡峭的路段稱為「瘦身坡」，考驗登山者的體力。
挑物古道整建工程於今年10月底開工，預計明年3月完工，希望提供地方居民及外地遊客貼近自然的優質登山步道設施。
觀旅局建議民眾可利用連續假日到台中來趟健走踏青之旅，第1天前往石岡挑物古道健走，沿途可經知名景點五福臨門欣賞神木，中午可至鄰近土雞城享用在地特色美食，晚上可於周邊彩虹山舍民宿等合法旅宿過夜；第2天至東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道騎乘單車，沿途經過壯觀的石岡水壩、適合拍照打卡的復古懷舊0蛋月台及九房童話世界3D彩繪村、難得一見由木材搭建的情人木橋、百年芒果樹，以及終點處的東勢客家文化園區等景點。
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