百年歷史石岡挑物古道重整建 預計明年3月完工

台中市石岡區挑物古道擁有百年歷史，台中市府觀旅局曾針對挑物古道的老舊木棧道進行整修，今年再改善步道指標不足處及整建老舊塑木棧道，拆除既有老舊塑木棧道後，並改以就地取材及木作材料建置原木格框階梯，希望以自然、生態工法，降低對自然環境的衝擊與破壞，整建工程10月底開工，預計明年3月完工。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，挑物古道位於石岡區金星里東側與九房里、龍興里交界處，為昔日石崗仔庄往來仙塘坪庄的山徑，已擁有百年歷史，早期為山上居民挑物下山時必經路線，因此稱為「挑物古道」，古道稜線上由石頭堆砌而成，又稱「石排崎」。

林筱淇說，挑物古道2001年底重新整修為登山步道，並與五福臨門生態休閒步道及九房里步道形成環形登山步道，全長約4.7公里，步道起點位於石忠宮旁，沿線經過石岡區熱門景點五福臨門神木，於步道最高處可鳥瞰石岡市區，沿途自然純樸的風光，令人忘卻煩憂，其中全程最陡峭的路段稱為「瘦身坡」，考驗登山者的體力。

挑物古道整建工程於今年10月底開工，預計明年3月完工，希望提供地方居民及外地遊客貼近自然的優質登山步道設施。