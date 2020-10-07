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中部7縣市推出20條特色步道 南投有4條步道入選

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山瑞龍瀑布步道沿途綠意盎然，是平常遊客最愛前來山林踏青的去處。圖／南投縣府提供
竹山瑞龍瀑布步道沿途綠意盎然，是平常遊客最愛前來山林踏青的去處。圖／南投縣府提供

中部7縣市推廣地方特色觀光步道，將推出20條特色步道，南投縣配合推出竹山瑞龍瀑布步道、信義鄉雙龍瀑布天時棧道、埔里虎頭山鯉魚潭登山步道及鹿谷長源圳生態步道，歡迎民眾到中台灣健行踏青，擁抱美好山林，在呼吸新鮮空氣的同時，10月9日至12月31日活動期間，只要在步道設置的打卡牆拍照上傳，即可參加四重抽活動，其中最大獎是汽車1台。

20條步道分別為南投縣的竹山瑞龍瀑布步道、信義鄉雙龍瀑布天時棧道、埔里虎頭山鯉魚潭登山步道、鹿谷長源圳生態步道，都是平常遊客最愛前來山林踏青的去處，搭配彰化縣的八卦山天空步道、藤山步道、十八彎古道，以及台中市的大坑10號登山步道、新田登山步道、鰲峰山步道，鼓勵民眾走向戶外，並帶動經濟復甦。

中台灣區域治理平台並結合新竹縣大崎棟桐花步道、飛鳳山步道、鳳崎落日登山步道，苗栗縣「仙山登山步道、火炎山南鞍古道、馬那邦山登山步道，雲林縣雙尖步道、萬年峽谷步道、杉林步道及嘉義市蘭潭後山步道，大舉推廣7縣市地方特色觀光步道，同時愛護青山綠水。

南投縣政府指出，今年受到疫情影響，各行各業受到嚴重衝擊，中部7縣市除了共同推動防疫機制，帶領民眾度過疫情危機外，在疫情減緩後，為多運動有益健康，並透過平台推出20條特色步道，推動「出遊吧！觀光步道森遊會」，共同聯合行銷中台灣能見度。

活動由10月9日起至12月31日止，民眾每完成1、3、5、7個縣市各1條步道與活動主視覺合照，並上傳活動網站，即可參加四重抽獎，獎品包含汽車1台、美利達自行車6台、歐都納8000元提貨券10名及市值300元的地方特色禮品，總獎項計717份。

信義雙龍瀑布天時棧道，是屬於挑戰級的登山步道，可連結瀑布及七彩吊橋。圖／南投縣府提供
信義雙龍瀑布天時棧道，是屬於挑戰級的登山步道，可連結瀑布及七彩吊橋。圖／南投縣府提供
南投鹿谷長源圳生態步道媲美嵐山竹林秘境，加上孟宗竹林古戰場，是小半天溪頭私房景點。圖／南投縣府提供
南投鹿谷長源圳生態步道媲美嵐山竹林秘境，加上孟宗竹林古戰場，是小半天溪頭私房景點。圖／南投縣府提供

登山步道 疫情

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