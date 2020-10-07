大型營建工程揚塵 南投環保局要求覆蓆、灑水減少空汙

空氣汙染影響環境健康，除了汽機車、大型工廠，營建工程也是空汙主因之一，南投縣環保局輔導營建業配合執行空汙改善措施，包括道路認養、道路工程廢土不落地等，也針對大型營建工程輔導成立志工隊，協助附近村里維護居住環境，減少縣內空氣汙染。

隨著東北季風報到，秋冬季節空氣品質不佳，空氣品質指標常是對敏感族群不健康的「橘色」甚至是紅色，大家也發現天空總是灰濛濛，南投縣環保局也提醒民眾，空氣品質不佳，民眾與敏感族群外出最好戴口罩，落實空汙防治。

南投縣環保局表示，南投縣的空汙主要來自於縣外汙染，但縣內空氣汙染源仍要做好控制，環保局包括加強汽機車等移動汙染源稽查，大型工廠燃煤鍋爐改為燃氣，以及取締偷排廢氣等。

而大型營建工程引起揚塵，也是空氣汙染原因之一，除落實營建工程空氣汙染防制規定，加強稽查工地或工程車輛揚塵，為了避免影響周遭民眾觀感，環保局輔導營建業主執行各項工程友善措施，包括道路認養、道路工程廢土不落地、稻草蓆覆蓋裸露地及圍籬彩繪等友善作為。也協助大型工程輔導成立志工團隊，為附近村里維護環境，如防汛道路除草、灌溉渠道清淤、廢棄農業設施拆除搬遷及道路髒汙清除等工作。