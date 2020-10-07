個人化紀念郵冊受歡迎 中市議員收到紀念禮物超開心

台中市議會最資深的市議員張瀞分最近收到一份特別禮物，有支持者收集她擔任豐原市長時的照片，作成郵票冊，讓張瀞分既開心又感動，翻著舊照説「當年去勞軍關懷的役男，很多都當爸爸了」

郵局推出「個人化郵票」可以選擇自己喜歡的照片，可以選擇各種面值的郵票，上網訂製。

77歲的議員張瀞分從政近50年，堪稱政壇常青樹，日前有郵局退休的朋友，收集她十幾年前擔任豐原市長丶區市任內，出席地方活動或關懷青年的舊照片，製作成郵票並作成紀念郵冊送給她珍藏，讓她很感動。

張瀞分仔細翻閱郵票冊，過去她勞軍關懷豐原子弟的畫面，也有元宵迎新春陪孩童跳舞提燈籠的照片，還有她出席書法比賽親自揮毫的照片。

張瀞分說，當年提花燈的小孩子已經長大成人，阿兵哥也從年輕小伙子變成中年父親，她很想請畫面中的這些主角們，一起敘舊話當年。

張瀞分曾擔任過豐原市民代表、豐原市長、豐原區長、台中縣議員及台中縣市合併升格直轄市後的市議員，活力旺盛的行動派。