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中市明年編出國預算遭綠議員批 市府：每筆均依法編列

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷計劃到香港考察同型列車運作。記者陳秋雲/攝影
中捷計劃到香港考察同型列車運作。記者陳秋雲/攝影

台中市政府明年預算將在這次市議會定期會審查，各局處出國經費超過2300萬，引起民進黨議員質疑「市府預估明年疫情消失?」「中捷還要再去日本考察幾次？」國民黨議員反駁「連預算都不能編?」「中央也出國考察，不要找碴！」

各單位送出的預算書，環保基金編168萬去丹麥觀察先進國家執行環境教育工作計畫，資訊中心編近50萬去愛沙尼亞丶香港考察數位政府及營運管理方式，社會局編40萬去聯合國總部考察第65屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊會議國外經費。

交通局公捷處編29萬去日本考察捷運，捷運公司有筆21萬8千元到香港地鐵考察；建設局也編了一筆40萬要去日本東京及名古屋考察巨蛋。

中捷公司表示，今年首次編列出國預算，因疫情無法成行。明年出國考察計畫預算，有鑒於捷運同業香港地鐵南港島線係由青衣行控中心統籌行車運轉，該路線之行車控制系統係與台中捷運綠線採用同型式 CBTC 通訊式列車控制（Alstom 公司 U400 型）因目前國內相關軌道業界無此系統型式，藉由出國考察參考與學習港鐵對南港島線營運模式，以及異常事件應變調度作為或運轉圖說等應用，因應未來營運調度需求，穩定營運。

市府強調「依法編列」有些配合中央出訪預先編列，還有因今年疫情未出訪，明年預算依法再編，且減少預算額度，擔心疫情演變。預算審議時會向議員說明，爭取支持。

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