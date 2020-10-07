免費午餐和下午茶、孕婦有牛奶 歐洲大廠在台中急徵才

台中市勞工局10月13日至10月24日展開「台中酷城市、運動徵才月」，邀集世界級運動產業大廠釋出近千個就業機會，包括全球自行車製造龍頭「巨大集團」、單車避震器「瑞士商弗克司」、跑步機代工大廠「力山工業」、自行車踏板大廠「台萬工業」等知名廠商，民眾若符合缺工就業獎勵資格，最高可領取10萬8000元獎勵金。

勞工局長吳威志表示，今年各國受疫情影響，通勤族交通方式逐漸改變，加上自行車運動產業發達，全球知名德商博世（Bosch）電動自行車系統亞太總部落腳台中，中市許多自行車產業鏈大廠下半年訂單需求也倍增，急徵人力。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，避震器龍頭「瑞士商弗克司」獲勞動部工作生活平衡獎、中市府幸福企業獎，組裝零件的工作環境也相當良好，現今急徵300個組裝員與倉管員，不限學歷、科系，平均薪資上看3萬6000元；力山工業、台萬工業分別在大里、大甲擴增產線，急徵百名員工。

瑞士商弗克司亞太區副總裁Graham Sills表示，弗克司廠房採美式作風，重視員工福利與健康生活，除每日免費提供勞工團膳午餐及下午茶點心、每年全額補助員工施打流感疫苗外，懷孕同仁更享有2年免費牛乳，歡迎熱愛運動或有意投入自行車產業的夥伴加入。

就業服務處指出，這次自行車大廠徵才，多數符合市府缺工就業獎勵行業別，符合下列其一缺工就業獎勵資格：一、失業期間連續達30日以上者。二、非自願性離職者。三、經公立就業服務機構評估者（應屆畢業生）至各就業服務站辦理求職登記者，穩定就業後可申領18個月，最高10萬8000元獎勵金。