聽故事體驗考古趣 台中願景館10月繪本日限量報名

台中願景館10月14、28日舉辦「繪本日」，以「南路鷹飛高高─大甲鐵砧山與灰面鵟鷹」及「藏在土裡的故事─惠來遺址」兩個主題，帶領民眾認識台中特色景點大甲鐵砧山和惠來遺址，當日還可手作灰面鵟鷹造型擺飾、道具體驗考古樂趣，即日起免費報名，每場限量20名。

台中市新聞局表示，大甲鐵砧山為候鳥灰面鵟鷹遷徙路線之一，10月14日以「南路鷹飛高高」介紹大甲景點、灰面鵟鷹特徵、歷史傳說等，當日還能DIY造型擺飾帶回家；惠來遺址位於中市惠來里七期重劃區，10月28日「藏在土裡的故事」帶領民眾認識文化場址，繪本結束後還能體驗挖掘化石的樂趣。

新聞局指出，10月14、28日兩日各分為2場，早上10時及下午2時，各40分鐘，每場限額20名，地點在台灣大道市政大樓惠中樓1樓的台中願景館；報名網址：https://forms.gle/Hfq8jjmVWLsyBgaW6，或洽願景館服務台（04）2228-9111分機11994，蘇先生提供諮詢服務。