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台中豐原球場新會館將啓用 保存顏水龍國寶級壁畫
社團法人豐原高爾夫俱樂部新會館將於10月10日落成啟用，館內亮點是台灣國寶級藝術家顏水龍在1967年創作的馬賽克鑲崁藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」，將重現新會館營業大廳，成為鎮館之寶，讓民眾欣賞。
豐原高爾夫球場是全台唯一的公益社團球場，盈餘都辦理公益事業，前年才捐獻1輛設備齊全的消防車給台中市政府消防局。
俱樂部理事長王茂雄說，豐原高爾夫球場於1962年10月25日啟用，當年是全台第3座高爾夫球場。俱樂部會館1967年3月19日落成啟用，由當時的台灣省主席黃杰剪綵，超過半世紀的會館老舊，因此於前年拆除重建。
當年興建原會館時，聘請顏水龍在會館外墻精心製作馬賽克鑲崁藝術壁畫「高爾夫揮桿圖」，作品高720公分、寬240公分，構圖精彩、色塊美麗，予人古樸雅緻的親切感；這次原會館拆除重建，俱樂部特別將這幅國寶級作品連壁切割完整保存，移座新館營業大廳，費心保存大師的遺作。
顏水龍生前精心製作的藝術壁畫僅有16件，目前僅存的馬賽克壁畫寥寥可數，豐原高爾夫俱樂部費心保存作品相當難得。
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