過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

中秋節前一個多月，幾乎天天上演的彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」 排隊之亂，在中秋節過完了，不二坊從本月2日到6日暫停營業休息，今天（7日）上午9時恢復正常營業，隊伍雖然仍排了約20公尺，但不同的是代購業者大幅減少，比起中秋節前動輒排數個鐘頭，一名消費者就說：「少了排隊折騰，又不必多花錢買代購，恢復正常真好。」

當不二坊蛋黃酥每逢生意最忙時，原定上午9時開門營業，卻常常拖個半小時準備，越到距中秋節越近時，乾脆上午不開門，改從下午2時營業，甚至還有下午5點才開門的例子，儘管如此，外頭守候的排隊者，冒著大太陽或下雨，甚至排了10多個鐘頭，隊伍長達上百公尺，還是得乖乖排隊看店家臉色，隔而壁商家及附近交通都受影響，引來怨言，警方還要調派員警維持交通秩序。

中秋節過後，不二坊從本月2日到6日暫停營業休息，不二坊蛋黃酥排隊之亂總算跟著止息，而今天（7日）不僅恢復營業，而且還準時9點開門，讓一些常來排隊的民眾，有點意外，也很高興不用再排那麼久了。

不過，別以為過了中秋，來不二坊買蛋黃酥就不用排隊，今天上午8點不到，就陸續有民眾前來排隊，甚至還拿著板凳，不少是年齡較大者，可能還是代購業者雇來，來應付網路需求，但有更多一般民眾前來排隊。

一名來自苗栗的婦人說，她曾在端午節時來排隊買過不二坊蛋黃酥，排了好久才買到，雖然覺得很好吃，而中秋節勢必更難排，所以特在過了中秋以後才來買，雖然排了超過半小時，但還算值得，她買了兩盒，一盒自己吃，自己送人。