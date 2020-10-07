中市計程車司機及子女獎學金 15日前申請最高1萬元

台中市政府交通局編列計程車駕駛或子女獎助學金，對象是從業2年以上的計程車駕駛，即日起至10月15日止，擇優頒發12名，獎學金6000元至10000元不等，勉勵駕駛繼續精進、鼓勵子女向學。

交通局表示，獎學金對象為在台中受僱或從事計程車客運兩年以上駕駛，其本人或子女仍在就讀高中以上之學校，且108學年度中職成績總平均在80分以上、大學院校及專科總平均在75分以上者，即可向所屬計程車公會提出申請，詳細資格可查詢「台中市計程車客運業駕駛人及其子女獎學金發放作業要點」。

交通局提醒，申請人須檢附申請書、職業駕照及營業小客車駕駛人執業登記證影本、戶口名簿影本、學生證影本及學年度正式成績單，向所屬計程車公會遞送申請書，將由交通局審核擇優頒發獎學金。

交通局長葉昭甫表示，市府鼓勵計程車駕駛人及其子女，從2013年持續編列獎學金。獎學金分別為高中職3名，每名6000元、專科3名，每名8000元、大學院校6名，每名10000元。