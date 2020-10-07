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國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
國慶3天連假將至，台中市警局因應假期可能帶來的人潮、車潮，已預先安排勤務規劃，確保台中市交通順暢。圖／台中市警局提供
國慶3天連假將至，台中市警局因應假期可能帶來的人潮、車潮，已預先安排勤務規劃，確保台中市交通順暢。圖／台中市警局提供

台中市警局因應國慶連假三天（10月9日至10月11日），預期市區會有返鄉、觀光人潮，此次國慶連假交通疏導規劃以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，並依據歷次連續假期特性，假期前一日(10月8日)北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及本市重要道路車流勢必湧現，連假期間（10月9日至11日）各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮，而假期最後一日(10月11日)將出現北上返回工作地車潮。

台中市警局已針對上述重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢。相關內容羅列如下：

★國慶連續假期交通疏導期程：

期程：109年10月8日(星期四)至109年10月11日(星期日)，為期4天。

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：10月9日至11日，每日0至5時國道全線雙向暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

(二)開放路肩：現有開放路肩照常實施，另國慶連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

(三)入口匝道儀控：109年10月9日至11日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

★國慶連假期間台中市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)高鐵台中站及周邊道路。

(十一)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

★10大熱門風景區、觀光景點：

(一)新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)台中公園。

(五)東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

(六)綠川水岸廊道。

(七)麗寶樂園。

(八)霧峰林家花園。

(九)高美濕地。

(十)谷關溫泉風景區。

台中市警局長楊源明提醒，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間；另外，市警局在連假期間投入大量警力、義交執行交通疏導工作，全力維持全市所有道路交通順暢。

台中市交大隊長林沐弘大隊長呼籲，酒駕已成全民公敵，為了自己及其他用路人的安全，千萬記住「酒後不可駕車」；另外，為了維護交通安全及道路順暢，市警局已將紅線停車、並排停車、闖紅燈等重大違規列為執法重點，希望駕駛人確實遵守交通規則，共同維護行車安全及道路順暢。

國慶3天連假將至，台中市警局因應假期可能帶來的人潮、車潮，已預先安排勤務規劃，確保台中市交通順暢。圖／台中市警局提供
國慶3天連假將至，台中市警局因應假期可能帶來的人潮、車潮，已預先安排勤務規劃，確保台中市交通順暢。圖／台中市警局提供
國慶3天連假將至，台中市警局因應假期可能帶來的人潮、車潮，已預先安排勤務規劃，確保台中市交通順暢。圖／台中市警局提供
國慶3天連假將至，台中市警局因應假期可能帶來的人潮、車潮，已預先安排勤務規劃，確保台中市交通順暢。圖／台中市警局提供

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