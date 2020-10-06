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台中購物節創登錄破90億 藍綠議員有褒有貶

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠指購物節消費，縣市不平均。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠指購物節消費，縣市不平均。記者陳秋雲／攝影

台中市辦了2屆購物節，經濟發展局今天在市議會提專案報告，民進黨市議員施志昌等人，有人說是「抽獎節」「登錄發票節」，消費集中在西屯丶南屯。國民黨議員則表示購物節成功創造商機，店家有感，明年應續辦。市長盧秀燕表示，市府會繼續努力，帶動台中發展。

施志昌認為，台中購物節不分消費項目、缺乏政策性的消費引導，消費全部集中在市區，光是西屯與南屯就占全部的39%，對外縣市的吸引力非常弱，外縣市登錄金額僅占7%，台中購物節應該叫「台中登發票節。」

市議員謝明源表示「台中購物節App」花費720萬元，但從系統試用期間就出現商家圖片不完全等問題，購物節屢屢出現發票登錄問題、甚至民眾反映將近一個月才收到回覆。

議員陳淑華說，今年台中購物節活動時間增加一個月，再加上安心旅遊補助與振興三倍券形成加乘效果。消費金額集中在市區，因市區有較多的大型商場及百貨公司，未來市府應該努力如何讓全市的一般店家、攤商都能夠真正感受到購物節帶來的效益。

議員賴佳微指出，購物節盧市長宣稱大獲好評，但若以發出2600萬張的抽獎券來看，台中購物節抽中房子的機率僅2600萬分之1，比威力彩中頭獎的2200萬分之1還難中，以後取名叫做台中抽獎節就好。

國民黨議員李中說，香港購物節是利用節日以打折手段來刺激消費，但台中購物節並未促進消費的效果，與去年相比登錄金額的增加只是登錄發票的方便而已，看明年台中營業稅就知效果如何。

市議員賴義鍠丶劉士州肯定肯定購物節成效，賴議員表示，這次台中購物節的民眾滿意度66.6%，有83.1%民眾贊同台中購物節拉抬台中經濟，85.9%民眾支持盧市長明年繼續辦；且今年累積登錄金額從去年的25億元激增到90億元，值得肯定。

盧市長表示，去年市府首辦台中購物節，反應不錯，因此今年再續辦第二屆，成績更大幅激增；議員提到的媒體民調也代表了市民的肯定，市府明年繼續努力，帶動台中經濟發展。

國民黨議員李中指出，台中購物節應參考香港購物節，吸引觀光客血拚。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員李中指出，台中購物節應參考香港購物節，吸引觀光客血拚。記者陳秋雲／攝影

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