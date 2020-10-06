老農路龜裂 彰化縣府挹注2千多萬整修鹿港、福興13條路

彰化縣鹿港鎮、福興鄉有不少老舊農路，路面龜裂、不平，彰化縣府協助產業發展從提升道路安全開始，挹注1216萬元改善福興鄉約4公里長農路，也投入793萬元整修鹿港4條破損道路，將陸續完成。

彰化縣長王惠美今天馬不停蹄先到福興鄉視察，包括外埔、秀厝、廈粘等村農地重劃區9條老舊農路，路面龜裂、不平，縣府挹注經費委由鄉公所設計發包，計畫鋪設總長約4公里的瀝青混凝土路面，以及改善約175公尺路側擋土牆，以保障農民行的安全。

縣府團隊接著到鹿港鎮視察，溝墘里溝墘巷與溝尾巷部分改善已於9月21日開工，預計10月20日前完成；溝墘里棋盤則因配合二期稻作收成後再施工，預計於11月初開工，明年1月中完工；海埔里輔導路自海浴路到海明街間的路段，預計11月開工且當月完工，所有工程都在施工前或施工中請管線單位進行人手孔蓋下地或調整，改善完成後可改善路面不平及提升使用年限。

王惠美說，溝墘里棋盤巷是鹿港鎮往返秀水鄉重要聯絡道路，車流量相當大，溝墘巷與溝尾巷路面結構崩解並開始龜裂破損，海埔里輔導路路面改善從海浴路到海明街止，為縣府所轄管彰28鄉道，離工業區很近，且有很多大型車行走，因路基承載力不足且年久老舊破損龜裂及標線模糊不清，都會進行改善。