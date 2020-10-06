快訊

直播／「地球上最浪漫的演唱會」 眾星齊聚為黃鴻升追思

台美有邦交時曾8次共同兵推 當年是如何反擊共軍攻台劇本

老農路龜裂 彰化縣府挹注2千多萬整修鹿港、福興13條路

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣福興鄉9條老舊農路，路面龜裂、不平，縣府挹注經費委由鄉公所設計發包。記者林敬家／攝影
彰化縣福興鄉9條老舊農路，路面龜裂、不平，縣府挹注經費委由鄉公所設計發包。記者林敬家／攝影

彰化縣鹿港鎮、福興鄉有不少老舊農路，路面龜裂、不平，彰化縣府協助產業發展從提升道路安全開始，挹注1216萬元改善福興鄉約4公里長農路，也投入793萬元整修鹿港4條破損道路，將陸續完成。

彰化縣長王惠美今天馬不停蹄先到福興鄉視察，包括外埔、秀厝、廈粘等村農地重劃區9條老舊農路，路面龜裂、不平，縣府挹注經費委由鄉公所設計發包，計畫鋪設總長約4公里的瀝青混凝土路面，以及改善約175公尺路側擋土牆，以保障農民行的安全。

縣府團隊接著到鹿港鎮視察，溝墘里溝墘巷與溝尾巷部分改善已於9月21日開工，預計10月20日前完成；溝墘里棋盤則因配合二期稻作收成後再施工，預計於11月初開工，明年1月中完工；海埔里輔導路自海浴路到海明街間的路段，預計11月開工且當月完工，所有工程都在施工前或施工中請管線單位進行人手孔蓋下地或調整，改善完成後可改善路面不平及提升使用年限。

王惠美說，溝墘里棋盤巷是鹿港鎮往返秀水鄉重要聯絡道路，車流量相當大，溝墘巷與溝尾巷路面結構崩解並開始龜裂破損，海埔里輔導路路面改善從海浴路到海明街止，為縣府所轄管彰28鄉道，離工業區很近，且有很多大型車行走，因路基承載力不足且年久老舊破損龜裂及標線模糊不清，都會進行改善。

彰化縣長王惠美到福興鄉視察，包括外埔、秀厝、廈粘等村農地重劃區9條老舊農路。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美到福興鄉視察，包括外埔、秀厝、廈粘等村農地重劃區9條老舊農路。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美到福興鄉視察，將改善外埔、秀厝、廈粘等村農地重劃區等9條老舊農路。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美到福興鄉視察，將改善外埔、秀厝、廈粘等村農地重劃區等9條老舊農路。記者林敬家／攝影

鹿港 埔里

延伸閱讀

全國首例！彰化拚明年汙染農地全解列 媒合種電

員林禪寺捐復康巴士 發揮已故董事長朱文科大愛精神

閱讀界奧斯卡獎磐石獎 彰化縣奪非六都第一

循古禮獻六佾舞 彰化祭孔大典儀式隆重

相關新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

南投縣仁愛鄉廬山溫泉曾被封為「天下第一泉」，但10多年前受颱風和地層滑動影響，遭公告廢止風景區，溫泉水權今年也廢止不再核...

影／備戰千人擂茶！志工日洗上千杯缽、學擂茶

南投世界茶業博覽會將在9日登場，其中指標性大型活動「千人擂茶」今年由草屯鎮農會承辦，創新大量融入在地「米」元素，並使用玄...

彰化輔導汙染農地種電 環團：20年後還能種植嗎？

彰化整治汙染農地已有194公頃還地於民，9成以上農地恢復耕作，對於還沒整治完成的汙染農地，彰化縣政府輔導媒合5案20筆土...

水里溪親水環境將竣工 濁水溪匯流處變漂亮了

水利署第四河川局斥資3000多萬，改善濁水溪、水里溪以及拔馬坑溪三溪匯流口處，社子二號堤防段河川環境改造，將於近日竣工，...

全國首例！彰化拚明年汙染農地全解列 媒合種電

彰化縣列管的汙染農地面積全國屬一屬二，環保署補助8.5億元分期改善，彰化環保局近期配合環保署率電政策，以「農電共生」共輔...

知名東豐自行車綠廊樹木染褐根病 樹醫師搶治中

台中市東豐自行車綠廊是全國知名自行車道，沿線樹林綠意多，台中市觀旅局請樹醫師為樹健康檢查，發現部分樹木有褐根病和白粉病等...

趕快找出發票 員林市振興經濟抽獎活動官網開放登錄

振興券商機大家搶，彰化縣員林市公所舉辦「心經濟，拚幸福」鼓勵消費的抽獎　活動，9月底完成建置活動網站，10月1日凌晨零時...

台中公園旁綠川也開蓋再現百年風華 水利局：難度頗高

台中市議會今天進行綠川整治專案報告，市議員李中向市政府建言，將台中公園雙十路側的綠川開蓋，營造綠地緩坡親水公園，重現台灣...

國慶連假日月潭周邊交管 警方公布行車、停車路線

日月潭中秋連假未如預期爆出人車潮，但國慶連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點放在水社及伊達邵周邊，公布日月...

台中綠川工程順民意改設計 盧秀燕：好的水利整治

台中市綠川河道長6公里，自民權路延伸大明路段，水利局長范世億表示，沿岸環境改善計畫分段施工，預定今年底全數完工。

中秋後...這群小學生撿了２萬多支菸蒂

彰化縣埤頭鄉公所在中秋連假前發函鄉內國中小學，鼓勵參加無菸蒂家園競賽，成績今天揭曉和頒獎，中和國小180名師生撿了1萬1...

轉角遇公車司機「方便」 中市交通局：端點設厠所改善

台中市公車有18家客運丶約234條路線，市議員蕭隆澤表示，公車司機常常借不到洗手間，他接到投訴，部分端點公車司機把車停在...

熱門新聞

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

萬里蟹產季又來了 新北國慶日大方送1010隻萬里蟹

12外籍生檢疫中腹瀉、發燒 中市衛生局99％排除新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。