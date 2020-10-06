營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

南投縣仁愛鄉廬山溫泉曾被封為「天下第一泉」，但10多年前受颱風和地層滑動影響，遭公告廢止風景區，溫泉水權今年也廢止不再核發，已在當地營運30年的廬山警光山莊因此傳出將在今年底吹熄燈號；對此，縣警局證實有相關規劃，但是否定案仍須經縣府和警政署同意。

南投縣警局指出，為增進警察福利，政府在國內設立13個警察山莊或會館，其中2個就在南投縣的仁愛廬山溫泉和信義東埔溫泉，分別交由當地仁愛警分局、信義警分局代為管理，提供給警察機關同仁及親屬住宿休憩，營運至今約30年。

2008、2009年的辛樂克、莫拉克風災，接連重創廬山溫泉，且經中央地質調查所調查發現，廬山地區受母安山岩體深層滑動威脅，南投縣政府在2012年公告廢止溫泉區，並遷往埔里福興農場重新打造溫泉專區。

隨埔里福興溫泉區已申報竣工，並進行標售或管理作業，廬山溫泉水權在今年廢止不再核發，廬山警光山莊傳出將在12月31日結束營運。

縣府財政處表示，廬山、東埔警光山莊每年合計收入約300萬元，廬山因鄰近清境、合歡山、奧萬大等風景區，住宿率穩定，約占6成；唯水權涉及法律問題，若無法符合安全、合法原則，該依法結束就結束，會尊重管理單位的考量與評估。

至於溫泉水權廢止是否影響其他廬山業者，縣府表示，多數業者已配合歇業，針對還留在當地的少數業者無法源要求其強迫搬遷，但若有違規營業或用水都能取締開罰，同時也透過埔里福興溫泉區土地專案讓售，積極輔導業者下山營業。