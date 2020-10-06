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彰化輔導汙染農地種電 環團：20年後還能種植嗎？

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港鎮洋厝里設置全國首件農地整治併行光電設置的案場。記者林敬家／攝影
彰化鹿港鎮洋厝里設置全國首件農地整治併行光電設置的案場。記者林敬家／攝影

彰化整治汙染農地已有194公頃還地於民，9成以上農地恢復耕作，對於還沒整治完成的汙染農地，彰化縣政府輔導媒合5案20筆土地共約4.8公頃的汙染農地設立太陽光電發電。光電業者指出，為達到縣府友善環境要求，以點狀高架設置太陽能板，避免使用除草劑破壞環境。

高權開發顧問公司經理吳恬瑛說，太陽能市場可施作的土地、屋頂趨於飽和，現在主力在開發新的太陽能案場。彰化有環境優勢，太陽能發電效能高，一直是業者想投入的區域，但農地設太陽能光電涉及單位多，包括農業和環保，程序相對複雜。

吳恬瑛表示，農民會擔心租用農地後會失去土地，花很多時間與他們溝通。為確保20年後農地歸還農民還能使用，架設太陽能板不會破壞地質原貌，不施作水泥地，透過鑽探採樣分析土質密度來架設，未來業者工作除除草、清洗太陽能板還有管理維護。

彰化環保聯盟總幹事施月英說，農地經過20年的遮蔽荒蕪還能不能種植還是未知數，考量農地不斷流失，太陽能板仍應該優先蓋在屋頂，也擔心設置太陽能板的農田，在設施遮蔽下變蛇鼠窩，影響附近農民安全與農作生長，業者應加強巡視，也要避免變成另一個被傾倒廢棄物棄置的區域。

農地 農民

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