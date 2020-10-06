水里溪親水環境將竣工 濁水溪匯流處變漂亮了

水利署第四河川局斥資3000多萬，改善濁水溪、水里溪以及拔馬坑溪三溪匯流口處，社子二號堤防段河川環境改造，將於近日竣工，不但讓行之有年的「水里玩水節」能更成為親水、親子、親近大自然的好去處，而地方民代現勘時一句，「濁水溪變漂亮了！」將促使自然生態的良好互動。

當來自日月潭的水里溪清流，遇上濁水溪流，兩溪交會處是台灣版的「涇渭分明」，也是水里鄉著名的景點，而清澈呈藍色的溪水，匯入灰黑溪水時區隔明顯，一直到下游接近集集鎮境內，才逐漸混在一起。

水利署副署長鍾朝恭表示，水里鄉公所去年經行政院中辦協助，爭取到第四河川局在濁水溪、水里溪以及拔馬坑溪三溪匯流口處，進行河川環境改造，希望透過周邊動線串聯，以及構築親水的生態空間，希望透過當地耆老的智慧，未來可望在此復育螢火蟲，讓這個地方成為友善生態、樂山親水的空間。

行政院中辦執行長蔡培慧指出，濁水溪社子二號堤防段河川環境改善工程將竣工，地處於兩溪匯流處，不僅是國內輕艇運動的重要訓練基地，更可讓孩子來接觸到乾淨的水資源，同時認識到如何維護自然生態，兼顧到生態保育與觀光發展。

水里鄉地方民代也感謝水利署採用老人家意見，用當地的大石頭進行人工排石護岸，以生物低敏的技術，完成美化河川環境，把濁水溪社子二號堤防段「變漂亮了！」