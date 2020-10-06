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影／備戰千人擂茶！志工日洗上千杯缽、學擂茶

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影

南投世界茶業博覽會將在9日登場，其中指標性大型活動「千人擂茶」今年由草屯鎮農會承辦，創新大量融入在地「米」元素，並使用玄米綠茶來代替水，近期更動員日洗上千杯缽、材料裝箱，且進行人員擂茶特訓，為浩大的千人場面備戰。

草屯農會總幹事蕭忠郁指出，南投茶博「千人擂茶」今年首度由該會承辦，限量200組名額開放報名不到5分鐘就額滿，為規劃活動程序及備料，除尋找購置手工擂缽，更走訪客家鄉瞭解其擂茶流程，再與草屯在地客家文化及特色產業揉合。

其中，稻米是草屯主力農作，茶葉和稻米感覺卻不太相關，實際上，茶葉台語叫「茶米」，兩者被併在一起使用，除在農業社會極其珍貴外，過去也會以糙米焙炒茶葉做茶包，因此今年強化「米元素」使用在地稻米、玄米、薏仁等米穀產品。

草屯農會石川家政班長張菊珍說，傳統擂茶是用芝麻、花生和茶葉磨製成粉再沖泡熱水，但千人擂茶食材還有紅薏仁「雪花片」增添風味，更創新做法，以沖泡好的熱玄米綠茶取代熱水，保有綠茶清香，卻無茶渣和苦澀味，還多了玄米香氣。

而草屯農會近期更為千人擂茶趕工備戰，推廣股主任林莞琦說，活動當天會提供內含擂茶食材、擂缽、擂茶棒、木匙、茶博紀念茶杯，價值逾2500元擂茶箱給報名隊伍，考量衛生，動員在1天內洗了近2000個杯缽匙，近期再加緊裝箱。

蕭忠郁說，千人擂茶將在11日下午4時登場，已動員員工及家政班成員組60人志工隊，屆時將指導民眾擂茶技術、及時提供茶水等協助，為此在今天進行人員擂茶特訓；當天還安排舞蹈、民歌演唱等節目，沒報名也能到場參與，共襄盛舉。

南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
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南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
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南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影
南投茶博會「千人擂茶」將在11日登場，草屯鎮農會今天進行擂茶特訓。記者賴香珊／攝影

茶葉 稻米 客家文化

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