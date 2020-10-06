因應疫情衝擊 農糧署助國產茶搶攻百貨通路

受到武漢肺炎疫情衝擊，國產茶營業額減少2到3成，農委會農糧署今天帶領15家優質茶莊到台中市百貨公司展售，農糧署長胡忠一表示，保證都是有產銷履歷的國產茶。

全球武漢肺炎疫情仍未緩和，國外觀光客不來，影響國產茶銷路，為提振茶葉買氣，農糧署今天起到14日在台中大遠百舉辦「台灣名茶大賞」，邀請15家榮獲國內外茶葉競賽殊榮的茶莊，帶來超過百項優質國產茶及相關產品，歡迎大家前來感受台灣茶的魅力。

胡忠一指出，108年國產茶的產值約新台幣71億元，今年受到疫情影響，國外觀光客不能進來，過去外國觀光客來台，多少會購買台灣茶，而國內民眾出國時也會以茶葉伴手禮送人，一來一往，國產茶因這波疫情影響，營業額約下降2到3成。

在南投日月潭開設觀光茶廠的石姓業者表示，過去到觀光茶廠體驗的遊客，約3成是外國觀光客，現在國外觀光客不來，伴手禮銷售額也連帶約少了3成，因應之道，就是走出去，到全台各地行銷。

胡忠一指出，因應疫情衝擊，為鼓勵國產茶消費，除在台北與101觀景台合作辦理國產茶展售外，今天更到中部與台中大遠百合作舉辦「台灣名茶大賞」，這是中南部的第一站，11月上旬還要到高雄舉辦促銷活動，希望讓國人同享國產茶的好滋味。