快訊

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

小鬼追思音樂會民眾「解壓縮」排隊 粉絲暴衝引爭執

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國首例！彰化拚明年汙染農地全解列 媒合種電

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮洋厝里全國首件農地整治併行光電設置的案場為全國首件。記者林敬家／攝影
鹿港鎮洋厝里全國首件農地整治併行光電設置的案場為全國首件。記者林敬家／攝影

彰化縣列管的汙染農地面積全國屬一屬二，環保署補助8.5億元分期改善，彰化環保局近期配合環保署種電政策，以「農電共生」共輔導媒合5案20筆土地共約4.8公頃的汙染農地，設立太陽光電發電，由業者負擔整治費用，並向農民租用土地設置太陽光電，預計政府可省超過500萬元整治經費。

彰化縣過去因電鍍、金屬表面處理業數量龐大，含重金屬廢水非法排放，危害周遭良田，縣府2013年起調查整治，列管面積達330公頃，目前294公頃已改善，明年就是全數整治完成的大限，縣府媒合太陽能光電與受汙染農地種電，環境保護署副署長蔡鴻德與彰化縣長王惠美今天到鹿港鎮洋厝里全國首件農地整治併行光電設置的案場視察。

蔡鴻德說，彰化開啟全國第一個在汙染農地重電的案例，汙染農地由種電的人負責整治經費，減輕政府整地負擔，農民也有收入，創造三贏的局面。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣因農業、工業各半，過去在發展經濟的過程忽略環保影響農地，彰化這5個案場預計在2021年全數整治完成，還地於民後作為光電示範場，20年後還會再做農地使用，光電設施設置必須友善環境。

彰化過去就有列管污染農地的農民，想放棄污染農地整治，詢問環保局能不能直接讓污染農地進行種電投資，環保署2017年訂定「受汙染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，並限定2017年3月底以前列管的汙染農地才具備申請資格，避免有故意汙染農地來種電的情形。

彰化縣環保局長江培根表示，農地能成功媒合種電主要在於饋線充足、地主有意願簽長約，且汙染狀況不嚴重，光電業者才有意願支付整治費用，強調列管汙染農地330公頃中僅有這5案核准種電，彰化縣未來也不會再新增，農地原地目不得變更，保障使用期滿後農地可持續農業使用。

鹿港鎮洋厝里全國首件農地整治併行光電設置的案場約0.5公頃。記者林敬家／攝影
鹿港鎮洋厝里全國首件農地整治併行光電設置的案場約0.5公頃。記者林敬家／攝影
彰化縣受污染農地媒合種電，環境保護署副署長蔡鴻德（右三）與彰化縣長王惠美（左四）等人到場視察。記者林敬家／攝影
彰化縣受污染農地媒合種電，環境保護署副署長蔡鴻德（右三）與彰化縣長王惠美（左四）等人到場視察。記者林敬家／攝影

農地 種電

延伸閱讀

彰化輔導未登記工廠合法成立諮詢平台 今年1079家納管

員林禪寺捐復康巴士 發揮已故董事長朱文科大愛精神

閱讀界奧斯卡獎磐石獎 彰化縣奪非六都第一

循古禮獻六佾舞 彰化祭孔大典儀式隆重

相關新聞

影／備戰千人擂茶！志工日洗上千杯缽、學擂茶

南投世界茶業博覽會將在9日登場，其中指標性大型活動「千人擂茶」今年由草屯鎮農會承辦，創新大量融入在地「米」元素，並使用玄...

水里溪親水環境將竣工 濁水溪匯流處變漂亮了

水利署第四河川局斥資3000多萬，改善濁水溪、水里溪以及拔馬坑溪三溪匯流口處，社子二號堤防段河川環境改造，將於近日竣工，...

全國首例！彰化拚明年汙染農地全解列 媒合種電

彰化縣列管的汙染農地面積全國屬一屬二，環保署補助8.5億元分期改善，彰化環保局近期配合環保署率電政策，以「農電共生」共輔...

知名東豐自行車綠廊樹木染褐根病 樹醫師搶治中

台中市東豐自行車綠廊是全國知名自行車道，沿線樹林綠意多，台中市觀旅局請樹醫師為樹健康檢查，發現部分樹木有褐根病和白粉病等...

趕快找出發票 員林市振興經濟抽獎活動官網開放登錄

振興券商機大家搶，彰化縣員林市公所舉辦「心經濟，拚幸福」鼓勵消費的抽獎　活動，9月底完成建置活動網站，10月1日凌晨零時...

台中公園旁綠川也開蓋再現百年風華 水利局：難度頗高

台中市議會今天進行綠川整治專案報告，市議員李中向市政府建言，將台中公園雙十路側的綠川開蓋，營造綠地緩坡親水公園，重現台灣...

國慶連假日月潭周邊交管 警方公布行車、停車路線

日月潭中秋連假未如預期爆出人車潮，但國慶連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點放在水社及伊達邵周邊，公布日月...

台中綠川工程順民意改設計 盧秀燕：好的水利整治

台中市綠川河道長6公里，自民權路延伸大明路段，水利局長范世億表示，沿岸環境改善計畫分段施工，預定今年底全數完工。

中秋後...這群小學生撿了２萬多支菸蒂

彰化縣埤頭鄉公所在中秋連假前發函鄉內國中小學，鼓勵參加無菸蒂家園競賽，成績今天揭曉和頒獎，中和國小180名師生撿了1萬1...

轉角遇公車司機「方便」 中市交通局：端點設厠所改善

台中市公車有18家客運丶約234條路線，市議員蕭隆澤表示，公車司機常常借不到洗手間，他接到投訴，部分端點公車司機把車停在...

好感動！捕獸夾害夜鷺截肢 好心小姐救牠還要養牠

政府公告禁用捕獸夾已經8年，但野生動物甚至貓狗被夾造成死傷仍時有所聞，昨天則有一隻倒楣的夜鷺（俗稱暗光鳥），兩隻腳被捕獸...

公費流感疫苗疫苗太搶手 南投衛生局緊急備足5萬劑

公費流感疫苗5日正式開打，南投縣內各醫療院所呈現爆量景況，使得醫院緊急向衛生所調度疫苗應急，南投市衛生所但面對民眾踴躍排...

熱門新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

新莊50年老當鋪難敵疫情歇業 上萬件精品1折出清

風勢轉強！竹市府將設計展警所5樓高「獸掌」暫時卸下

重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

12外籍生檢疫中腹瀉、發燒 中市衛生局99％排除新冠肺炎

金門秘境多一處！文化局搞社造意外發現南風隙古道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。