全國首例！彰化拚明年汙染農地全解列 媒合種電

彰化縣列管的汙染農地面積全國屬一屬二，環保署補助8.5億元分期改善，彰化環保局近期配合環保署種電政策，以「農電共生」共輔導媒合5案20筆土地共約4.8公頃的汙染農地，設立太陽光電發電，由業者負擔整治費用，並向農民租用土地設置太陽光電，預計政府可省超過500萬元整治經費。

彰化縣過去因電鍍、金屬表面處理業數量龐大，含重金屬廢水非法排放，危害周遭良田，縣府2013年起調查整治，列管面積達330公頃，目前294公頃已改善，明年就是全數整治完成的大限，縣府媒合太陽能光電與受汙染農地種電，環境保護署副署長蔡鴻德與彰化縣長王惠美今天到鹿港鎮洋厝里全國首件農地整治併行光電設置的案場視察。

蔡鴻德說，彰化開啟全國第一個在汙染農地重電的案例，汙染農地由種電的人負責整治經費，減輕政府整地負擔，農民也有收入，創造三贏的局面。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣因農業、工業各半，過去在發展經濟的過程忽略環保影響農地，彰化這5個案場預計在2021年全數整治完成，還地於民後作為光電示範場，20年後還會再做農地使用，光電設施設置必須友善環境。

彰化過去就有列管污染農地的農民，想放棄污染農地整治，詢問環保局能不能直接讓污染農地進行種電投資，環保署2017年訂定「受汙染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，並限定2017年3月底以前列管的汙染農地才具備申請資格，避免有故意汙染農地來種電的情形。