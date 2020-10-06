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知名東豐自行車綠廊樹木染褐根病 樹醫師搶治中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中東豐自行車綠廊是全國知名自行車道。圖／台中市觀旅局提供
台中東豐自行車綠廊是全國知名自行車道。圖／台中市觀旅局提供

台中市東豐自行車綠廊是全國知名自行車道，沿線樹林綠意多，台中市觀旅局請樹醫師為樹健康檢查，發現部分樹木有褐根病和白粉病等症狀，已請專家治療中。

中市東豐自行車綠廊為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約12公里，從豐原端起經石岡至東勢鬧區，沿途有石岡水壩、土牛客家文化館、梅子鐵橋及東勢客家文化園區等特色景點。

中市觀旅局長林筱淇表示，東豐自行車綠廊是全國十大自行車經典路線之一，也是全國首座有夜間照明的休閒型自行車道，每逢假日吸引上萬名來自各地朋友來騎自行車，沿途車道兩旁綠廊樹木成蔭，騎起來非常舒適，觀旅局為維護自行車道良好綠廊景觀，掌握樹木健康狀況，每年都會聘請專業樹醫生為樹木健康檢查與治療，創造更舒適的騎乘環境。

觀旅局表示，東豐自行車綠廊部分樹木經樹醫生診斷出褐根病、白粉病、白蟻蛀樹、刺桐釉小蜂等問題，造成數棵樹木枯萎，樹醫生建議需將樹體及樹頭徹底移除乾淨，防止病殘根體感染其他健康樹木，再將原土壤進行消毒作業，例如採用尿素石灰拌合土壤消毒法防治褐根病等，消毒完成後再種的新樹才能常保健康茂盛。

台中東豐自行車綠廊是全國知名自行車道。圖／台中市觀旅局提供
台中東豐自行車綠廊是全國知名自行車道。圖／台中市觀旅局提供

自行車 車道

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