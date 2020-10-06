趕快找出發票 員林市振興經濟抽獎活動官網開放登錄

振興券商機大家搶，彰化縣員林市公所舉辦「心經濟，拚幸福」鼓勵消費的抽獎 活動，9月底完成建置活動網站，10月1日凌晨零時開放登錄發票號碼，到今天截止僅約1800人登錄，跟彰化縣政府3萬人以上登錄和競爭抽獎，員林市的中獎機率似乎較高。

員林市公所8月13日公布「心經濟，拚幸福」活動，網路登錄系統起初「卡卡」，市公所要求設計軟體包商改進，10月1日總算開放，中秋連假登錄系統的民眾不多，市公所看後台累計人數不到2000人。

市公所表示，今年7月15日至12月31日晚間24點，到稅籍設在員林市的商家消費，單張發票金額滿500元以上即可得到一組抽獎序號，進入「心經濟，拚幸福」活動網站的「發票登錄」區，輸入請填寫姓名、手機號碼、E-mail、身分證字號、發票日期、發票號碼、消費金額、統一編號等相關資料，登錄成功者，序號會以e-mail傳送至個人信箱。

員林市「心經濟，拚幸福」活動分別在今年11月、12月、明年元月抽獎，抽獎日期未定，每次都會抽出3輛電動機車、一部電冰箱、一部電視機等大獎，明年元月最後一次抽獎加碼送一輛汽車。