土城里活動中心冷氣用20年 中市議員吳敏濟爭取換新

台中市議員吳敏濟今天邀中市社會局和外埔區公所到外埔土城社區活動中心會勘，向社會局爭取經費，將汰換土城里活動中心使用20年的冷氣，解決冷氣噪音和耗電等問題。

外埔區土城里歌唱班前班長劉謙佑表示，里活動中心二樓冷氣機使用將近20年，班員唱歌時，5台窗型冷氣也跟著嘶吼很吵，而且冷氣不冷還很耗電，歌唱班只在周六和周日才有活動，3個月就要儲值3000元，班費花得很兇。建議二樓除了更新冷氣機，再增加百葉式活動隔間廉，隔成小區塊來節省電費。

土城里長鄭興川建議更換一樓窗廉，隔絕光線有助冷房效果，使用投影機時效果也更清楚，鄭興川表示，更換冷氣和窗廉的要求提出很久但經費一直沒有著落，原因是全區10個里活動中心，一年維護費只有15萬元，杯水車薪無法支應實際的需求，直到向市議員吳敏濟請託才解決問題。

社會局人民團體科長楊惠如表示，外埔區公所的公文已到社會局，將在一周內核准，外埔區公所主秘白植杰允諾下個月前5台冷氣及一樓窗簾會安裝完成。