台中公園旁綠川也開蓋再現百年風華 水利局：難度頗高

台中市議會今天進行綠川整治專案報告，市議員李中向市政府建言，將台中公園雙十路側的綠川開蓋，營造綠地緩坡親水公園，重現台灣首座百年公園風華再現。水利局長范世億表示，只要有經費，施工不是問題。但雙十路幅縮小，又有文資遺產必須克服。

李中指出，林佳龍前市長時期規劃的綠川三期，原本要在中興大學圍牆到綠川間營建親水緩坡，但由於要廢掉興大路會對當地的交通產生相當大的衝擊，且要數千棵的常綠大喬木都要被砍伐一空，因此水利局長范世億傾聽民意，調整作法，獲得當地民眾肯定。

李中說，當初營建親水緩坡的構想如果換到台中公園，可行性高。他說童年時就住在練武路附近，當時綠川從精武路左彎至現在的雙十路，河面寬度約20公尺，要到對面的光復國小上課還要過橋，因此早期綠川就開蓋，不是天方夜譚，透過開蓋也能讓更多台中市民瞭解舊日風光。

李中表示，根據交通部觀光局的統計資料，2015年7月，台中公園還有29.6萬到訪人次，但今年7月只剩下20萬人次，假日只有大量外籍移工聚集，公園的吸引力越來越低。

李中指出，如果要將雙十路底下靠近台中公園的綠川單側開蓋，不牽涉到民地，未來透過遷移網球場、派出所等進公園，再由水利專家設計親水綠地緩坡，帶來新景觀，讓人潮重新帶回台中公園，讓台中公園重新成為市民與外地觀光客心目中的熱門地景。

水利局長范世億表示，水利局將評估全案，初步來看，如能解決經費，施工不是問題。但這段開蓋建親水緩波會影響雙十路路幅，須開說明會與民意溝通。比較棘手的是，台中公園有文化遺址，比較難克服。