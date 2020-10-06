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國慶連假日月潭周邊交管 警方公布行車、停車路線
日月潭中秋連假未如預期爆出人車潮，但國慶連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點放在水社及伊達邵周邊，公布日月潭周邊開放路邊停車的時間、路段，強調單向管制時間是當天9時至18時止，路段分在台21線魚池至九龍路口路段四線道外側車道，以及台21線向山遊客中心至頭社路段四線道外側車道。
集集分局表示，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，水社及伊達邵徒步區內外日月潭周邊商家及攤販，切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招招牌等路障，警方將加強勸導取締；另國慶連續假期期間，全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規。
集集分局強調，國慶連假為保持交通順暢，日月潭水社中興停車場客滿時，警方將引導車輛往向山遊客中心停車，或引導往台21線64.3公里往頭社方向四線道外側車道停車，以解決停車位不足問題，並避免日月潭街區交通堵塞，同時建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢。
水社地區包括日月潭名勝街，視人潮聚集情形實施彈性管制，而伊達邵街區，行人徒步區劃設義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街區域實施交通管制，除公務車輛外，其他車輛禁止進入外，周邊商家及攤販切勿違規設攤或占用道路擺設商品、店招招牌等路障，加速人潮疏散。
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